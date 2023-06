L'estate cuneese degli eventi entra nel vivo: sabato 1 luglio s'inaugura l'Illuminata 2023

Cuneo scalda i motori. Sabato sera alle 21,30 si apre ufficialmente l’edizione 2023 dell’Illuminata, la settima da quando è nata quella che ormai è diventata una tradizione per le manifestazioni dell’estate cuneese.

Lo spettacolo di luci e musica quest’anno vivrà le proprie emozioni grazie all’enorme pannello che operai e tecnici stanno finendo di montare all’imbocco di via Roma.

Un grande lavoro, che ha visto occupate le maestranze per settimane: 18 metri di altezza, composto da grandi e piccoli fiori luminosi che danzeranno a suon di musica, poi la distesa di corolle e boccioli pendenti che illuminerà la strada fino a Contrada Mondovì.

Con una novità: non più i tradizionali pali che da sempre contraddistinguono il sostegno alle luci negli spettacoli dell’Illuminata, bensì il tappeto sospeso come avviene per le luminarie natalizie.

Tutti con il naso all’insù da sabato 1 luglio: dopo la cerimonia d’inaugurazione, alle 22 la prima accensione ed a seguire lo spettacolo di Jerry Calà, “50 anni di libidine”.

Le repliche ogni settimana: luci e musica ogni venerdì, sabato e domenica alle 22 e alle 22.30 per tutto il mese di luglio

In mezzo un ricco programma di eventi collaterali, che spazieranno dalla musica al teatro, ma anche arte e cultura con visite guidate e laboratori.

Il programma completo è disponibile al link ufficiale della manifestazione all’inidirizzo www.cuneoilluminata.eu/programma