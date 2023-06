Salmour si prepara per la seconda edizione della Fiera del grano rosso

C’è fermento a Salmour per la seconda edizione della Fiera del GRANO ROSSO del 1 e 2 luglio.

Il centro storico sarà spazio per spettacoli di musica, sbandieratori, danze, sport e giochi per i bambini , Convegno provinciale comuni De. Co., Cena Gourmet base di prodotti tipici di Salmour, degustazioni di prodotti d’eccellenza De. Co., mercatino dell’artigianato di qualità, laboratori sensoriali, mostre, visite guidate aperitivi in musica, sfilata di moda, DJ SET ( si balla tutte le sere).

I colori e i sapori della terra, il paesaggio, le tradizioni del territorio faranno da cornice.

La giornata di sabato 1 luglio sarà dedicata dopo l’inaugurazione alle ore 16 al primo Convegno sulle De. Co. della Provincia di Cuneo, interverrà il Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, del Presidente di Confagricoltura Enrico Allasia e dei 33 Sindaci dei Comuni De. Co. della Provincia di Cuneo e della giornalista ed esperta De. Co. Paola Gula

Mercatino artigianale e food

Cena Gourmet a base di Grano Rosso Salmour, Zafferano di Salmour e Maile nero di Salmour prenotazioni entro il 29 giugno ai n.3482658386 e 3930447620

Aperitivi al Parco Crova e Frizzante serata organizzata dallo Staff Giovani “ Bin Ciapà” nel Parco – si balla fino a notte

La giornata di domenica prevede un programma ricchissimo, mercatino artigianale e food, POMPIERE PER UN GIORNO, Spettacolo di danza STELLE DANZANTI , a Cavallo nel Parco e Fashion Show il FILO ROSSO TRA MODA, DANZA, ARTE PROFUMI E GRANO , spumeggiante performance di moda , arte , profumi , danza e grano, Food nel Parco e DANCING IN THE MOONLIGHT , si balla tutta la notte sotto la luna piena e tante tantissime altre sorprese!