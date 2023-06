Meteo, ancora un paio di giorni caldi, poi pioggia e temporali

Ancora un paio di giorni caldi e secchi dovuti ad un'alta pressione questa volta più atlantica, poi gradualmente arriverà aria più fresca da nord che farà calare leggermente le temperature tra giovedì e venerdì. Insieme ad essa arriverà una perturbazione con piogge e temporali.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 26 a mercoledì 28 giugno.

Oggi cielo in generale sereno o poco nuvoloso sulle pianure, qualche cumulo più esteso sulle zone alpine al pomeriggio, ma senza fenomeni di rilievo o al più qualche isolato acquazzone. Da domani nuvolosità un po' più estesa, specialmente sulle zone alpine con rovesci o temporali sparsi, e lo stesso copione sarà ripetuto mercoledì, con anche possibile interessamento delle pianure.

Temperature massime che oggi saranno le più alte della settimana con valori compresi tra 30 e 33°C, domani stazionarie o in lieve calo, da mercoledì calo più deciso. Le minime invece rimarranno per lo più stazionarie, e comprese tra 19 e 22 °C.

Venti assenti o deboli a regime di brezza.

Da giovedì 29 giugno.

Cambio di circolazione con l'arrivo di una saccatura atlantica. Giovedì avremo tempo instabile con rovesci o temporali sparsi per lo più su zone apine, poi venerdì saranno più diffusi per l'arrivo di una perturbazione più organizzata. Temperature ancora in calo per l'arrivo di aria più fresca dal nord Atlantico associata alla perturbazione. Nel weekend il tempo dovrebbe migliorare rimanendo con temperature in leggea ripresa e gradevoli.

Meteo Green

https://www.parcofluvialegessostura.it/cambiamenti-climatici/

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/645-Stagionali_Giugno_2023.html

Cuneo