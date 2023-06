Daspo urbano a Mondovì: "Misura di prevenzione e buonsenso, spiace che centrosinistra non colga reali bisogni dei cittadini"

Riceviamo e pubblichiamo.

in merito all’introduzione del “Daspo Urbano” anche nella nostra città, noto, con molto stupore e anche con un po’ di dispiacere che il centrosinistra monregalese non abbia colto quale sia stato l’intento con il quale l’Amministrazione Comunale abbia proposto il provvedimento, votato e approvato all’unanimità anche dal centrodestra di Mondovì, coalizione di cui fa parte anche Forza Italia.

E’ bene ricordare che il suddetto dispositivo è stato introdotto dal D.L. n. 14/2017 del 20 febbraio 2017, momento in cui il presidente del Consiglio era Paolo Gentiloni (esponente del PD) e il ministro dell’Interno era Marco Minniti (anch’egli esponente del PD). Per tanto è ritenuto opportuno sottolineare il fatto che la norma a cui fa riferimento il centrosinistra di Mondovì è nata da un governo nazionale di centrosinistra!

Inoltre, se non erro, il primo Comune italiano ad aver adottato il Daspo è Firenze, la cui amministrazione èsempre di centrosinistra.

La volontà nell’adozione del provvedimento è quella di prevenire eventuali disordini causati da persone che non vengono a visitare Mondovì per turismo, per promuovere attività imprenditoriali, turistiche o ludiche, ma che in qualche modo possano infastidire con comportamenti non consoni i cittadini, gli esercenti, i commercianti che lavorano nella nostra cittadina.

Mai come in questo momento è necessario mantenere un clima di serenità, sicurezza e di rispetto delle regole, a tutela e garanzia dell’incolumità di ogni singolo cittadino e di qualsiasi tipo di attività. Il dispositivo in itinere, ad oggi non è ancora stato adottato poiché dalla sua approvazione è necessario che passino 30 giorni (termine che arriverà a breve).

In secondo luogo, mi risulta che siano già stati attivati dal Questore di Cuneo dei daspo a Mondovì, precisamente in via Del Vecchio e nell’area della stazione ferroviaria.

Da alcuni dati che ho consultato è emerso che al CSSM, il Comune di Mondovì versa 700.000 euro circa per attività socio assistenziali e trovo curioso che gli amici del centrosinistra non ne siano a conoscenza.

E’ molto importante che esista una forte collaborazione tra il Comune, le forze di Polizia Locale e le forze dell’ordine, in modo da coordinarsi nelle varie operazioni di controllo, a tutela dei cittadini e della loro sicurezza.

Direi che “esempi” come la Città di Milano (amministrata dal centrosinistra), dove lo spaccio, il bivacco e le aggressioni che si registrano quotidianamente sono da evitare.

Alcuni mesi fa, sui muri all’interno della stazione ferroviaria di Mondovì sono state scritte parole offensive contro le forze dell’ordine e la magistratura. Non ho letto prese di posizione del centrosinistra monregalese,indicando chiaramente “da che parte intendesse stare”.

Infine, mi sarei aspettato osservazioni su argomenti in cui “l’Amministrazione Robaldo” è oggettivamente in difficoltà, ma non su una tematica così attuale ed importante come la sicurezza, poiché l’incolumità dei cittadini viene sempre prima di tutto.

Il commissario cittadino di Forza Italia Mondovì, Giampiero Caramello