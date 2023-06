Medici di medicina generale: cinque nuovi inserimenti tra Fossano e Savigliano

Dal 30 giugno terminerà l’incarico di medico di assistenza primaria a ciclo di scelta per l’ambito territoriale di Fossano, Maurizio Sarotto.

Massimiliano Pinelli cesserà invece dal 30 giugno l’incarico provvisorio; con decorrenza 1 luglio 2023 gli è stato assegnato un incarico titolare, con due ambulatori:

Fossano (corso Trento 2 – tel. 0172 646000 – 3337716325) lunedi dalle 9 alle 11, mercoledi dalle 9 alle 11, venerdi dalle 17 alle 19, su appuntamento.

Cavallermaggiore (piazza S. Chiara 4 – Tel. 0172646000 – 3337716325, martedi dalle ore 9 alle 12 e giovedi dalle 18.30 alle 19,30 su appuntamento.

Inoltre, dal 1 luglio saranno inseriti a FOSSANO, come medici di medicina generale:

Azzurra Cocordano (via Galileo Ferraris, 14 – Tel. 0172 646000 – 3272091048) con orario: lunedi dalle ore 9 alle 12, martedi dalle 17 alle 19, mercoledi dalle 15 alle 17, giovedi dalle14.30 alle 15.30, venerdi dalle 9 alle 12 – su appuntamento.

Roberta Fiore (via Galileo Ferraris, 14 – tel. 0172 646000 – 3886989666) con orario: lunedi dalle 16 alle 19, martedi dalle 9alle 12, mercoledi dalle 9 alle 12, giovedi dalle 15 alle 18, venerdi dalle 14 alle 17 – su appuntamento.

Stefania Monaro (via Galileo Ferraris, 14 – 0172 646000 – 3403802405) con orario: lunedi dalle ore 16 alle 18.30, martedi dalle 15 alle 17.30, mercoledi dalle 9.30 alle 12.30, giovedi dalle 14 alle 15, venerdi dalle 9 alle 11 – su appuntamento.

Sempre dal 1 luglio saranno inseriti come medici di medicina generale a SAVIGLIANO:

Simone Mellano (via Allione 5 – tel. 0172717191 – 3884788574) con orario: lunedi dalle 9 alle 11, martedi dalle 17 alle 19, mercoledi dalle 9 alle 11, giovedi dalle 17 alle 19, venerdi dalle 9 alle 11 – su appuntamento.

Stefania Tortone (via Allione 5 – 0172-717191 – 3792550903) con orario: lunedi dalle 15 alle 18, martedi dalle 9 alle 12, mercoledi dalle 16 alle 19, giovedi dalle 9 alle 12, venerdi dalle 15 alle 18 – su appuntamento.

Gli assistiti che vorranno effettuare la scelta del Medico potranno procedere online, se in

possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte tramite il

sitohttps://pua.salutepiemonte.it/pua,

oppure recarsi, muniti della tessera sanitaria, codice fiscale, e della delega, nel caso in cui non

possa presentarsi il diretto interessato, corredata dalla fotocopia del documento d’identità

presso gli sportelli distrettuali di:

Fossano: via Ospedale n. 23 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 tel. 0172-

699246

Savigliano: c/o Presidio Ospedaliero SS. Annunziata dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle

ore 17.00 tel. 0172-719155/ 0172-719481/ 0172-719482

Racconigi: via Ospedale n. 4, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 tel.

01728217704