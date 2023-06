A Govone didattica ed educazione civica van di pari passo: dialoghi col giornalista Domenico Quirico e il generale Liberato Amadio

Riceviamo e pubblichiamo.



***



La classe quinta della scuola primaria di Govone ha concluso l’anno scolastico con la realizzazione di tre importanti obiettivi didattici.

A coronamento dello studio della nostra Carta Costituzionale, approfondendo quelli che sono i principi fondamentali su cui si fonda la nostra Costituzione e ponendo particolare interesse all’articolo 11 della stessa e quindi al concetto di pace e del perché della guerra, i ragazzi hanno avuto il grande piacere e privilegio di poter “intervistare” dei personaggi di prima grandezza ed esperti proprio di questo importante argomento.

L’11 maggio è intervenuto a scuola il giornalista, e inviato di guerra per il quotidiano “La Stampa” di Torino, dottor Domenico Quirico. Il quale molto volentieri si è sottoposto alle molteplici domande dei ragazzi i quali attentissimi non distoglievano l’attenzione, come raramente accade, dai suoi racconti e aneddoti verificatisi nei tanti territori di guerra dove è stato inviato. Esperienza molto formativa che ha lasciato in ognuno di essi tracce profonde.

Sempre nel mese di maggio è stato presente, collegato da remoto, il Generale di Divisione dell’Esercito Italiano Liberato Amadio, che ha parlato della sua ultima missione in Niger e ha illustrato ai discenti come vivono le popolazioni, e in particolare i bambini come loro, in luoghi dove imperversa la guerra. Tante immagini e racconti che hanno commosso e fatto riflettere tutti sull’importanza di vivere in pace ed in un Paese regolato da una Costituzione, fortune che non tutti i Paesi hanno.

Anche il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato portato a termine con la proclamazione a sindaco dei ragazzi del Comune di Govone di Irma Bestente, alunna della classe quinta, la quale nel corso del Consiglio Comunale di investitura ha dato lettura del proprio programma elettorale e insieme alla sua coalizione hanno presentato delle proposte volte a migliorare la scuola e il paese di Govone, iniziative apprezzate dall’intero Consiglio Comunale.

La classe quinta ha concluso, non solo l’anno scolastico, ma anche il primo ciclo d’istruzione primaria, con uno spettacolo teatrale: “Il fosso della Speranza” avente a oggetto il tema dell’ecologia e del riciclo, argomento molto importante per l’intero Istituto Comprensivo di Govone, che si fregia di essere una eco-school.