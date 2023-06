Cuneoginnastica ok al Memorial "Elisa Antonacci"

La squadra femminile della Cuneoginnastica con le ginnaste Delfino Asia, Fanesi Petra, Kryioshey Anna, Hadouz Sara, Ristorto Alessia e Silvestro Lucrezia insieme a Dotta Annachiara e Hadouz Sara ha preso parte al 2° Memorial “Elisa Antonacci” Rimini Summer Cup, gara in ricordo della giovane ginnasta prematuramente scomparsa poco più di un anno fa.

Assente perché influenzata la junior Sofia Ambrosio. Quattordici erano le squadre in gara, provenienti da tutto il nord Italia e dalla Svizzera.

La competizione anche quest’ anno è stata ottimamente organizzata dalla società Polisportiva Celle di Rimini, in un clima toccante e ricco di emozioni.

Diverse sono state le finali di Specialità conquistate dalle ragazze cuneesi culminate con il bronzo al volteggio della neo senior Lucrezia Silvestro.

Lucrezia, che ha presentato alla giuria due salti di buon livello precisi nell’esecuzione e nell’arrivo, ha avuto la meglio sulle otto ginnaste qualificate per l’ambita finale. Lucrezia era anche in finale alla trave dove ha ottenuto il quarto posto; Asia Delfino al volteggio, quinta in classifica.