Racconigi Cycling Team: Arianna Giordani ottava alla “Tre Giorni Giudicarie Dolomiti

Ottavo posto per Arianna Giordani nella classifica finale della “Tre Giorni Giudicarie Dolomiti 2023”, manifestazione in prove multiple andata in scena da venerdì 23 a domenica 25 giugno sulle strade trentine.

La portacolori del Racconigi Cycling Team ha conquistato i punti necessari per una più che positiva ‘top ten’ assoluta nella “Notturna Castel Romano”, competizione tipo pista disputata sul collaudato circuito ricavato nel centro abitato di Creto, nel comune di Pieve di Bono-Prezzo (TN).

La Giordani, dominatrice in stagione del “Trofeo Bussolati Asfalti” di Bianconese (PR), ha colto la quarta piazza nella speciale graduatoria riservata alle atlete al primo anno della categoria junior.

Sfortunata ultima prova, invece, per la forte scalatrice piemontese Irene Cagnazzo, già seconda classificata al recente “Gran Premio Ciclisti Arcade” ad Arcade (TV). L’atleta del team manager Claudio Vassallo ha dovuto alzare bandiera bianca sull'ultima asperità di giornata della “Coppa Giudicarie Centrali” a causa di una foratura, quando si trovava nel drappello di 9 fuggitive che si sono poi giocate il successo finale.

CLASSIFICA GENERALE FINALE JUNIOR “TRE GIORNI GIUDICARIE DOLOMITI”:

1) Robinson Tiree (Black Magic Woman Cycling) - Punti 73

2) La Bella Eleonora (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink) 72

3) Toniolli Alice (Breganze - Millenium) 56

4) Milesi Silvia (Isolmant - Premac - Vittoria) 55

5) Bulegato Alice (Breganze - Millenium) 53

6) Grassi Vittoria (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink) 50

7) Piffer Sara (Team Wilier - Chiara Pierobon) 37

8) Giordani Arianna (Racconigi Cycling Team) 27

9) Temperoni Beatrice (CC Canturino 1902 ASD) 25

10) Laudi Irene (Team Gauss) 22