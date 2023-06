Calcio a 8: Revello, cala il sipario sul primo memorial “Aldo Oddovero”

Si è concluso domenica 25 giugno il primo memorial “Aldo Oddovero”, torneo di calcio a 8 organizzato dal Revello Calcio, ricalcando la felice idea avuta lo scorso anno dalla Pro Loco con il Palio dei Borghi.

Otto compagini, in rappresentanza di ciascuno degli altrettanti borghi che compongono il paese, si sono sfidate per un’intera settimana, prima in una fase a gironi e, successivamente, in una ad eliminazione che, però, ha consentito a tutti di arrivare fino in fondo, per determinare la graduatoria finale.

Il trofeo è andato al borgo “Forte del Bramafam”, che in una finale molto combattuta, e decisa soltanto ai calci di rigore, ha avuto ragione della formazione del Centro Storico, acciuffata sul 2-2 proprio a pochi secondi dal fischio finale.

Al terzo posto il borgo Morra Dietro Castello, che ha prevalso nella “finalina” sull’Ex Filatura di misura, per 1 a 0. Quinto posto al borgo Airale, sesto a Campagrazie, settimo a San Pietro – Tetti Pertusio ed ottavo a San Firmino – Staffarda.

Durante la cerimonia di premiazione, oltre al trofeo che i primi classificati ora deterranno per due anni, fino alla prossima edizione (il prossimo sarà infatti l’anno del Palio vero e proprio), sono stati consegnati simpatici premi, improntati anche ad una sana goliardia, ad un membro per ciascuna compagine partecipante.

Questo prima di terminare la giornata con un momento conviviale, che ha sancito la riuscita di una manifestazione che, ancora una volta, ha saputo unire nella competizione tutte le generazioni di revellesi (anche in campo, dove servivano sempre almeno due over 40, da regolamento), creando veri momenti di condivisione ed amicizia.

Tutto ciò pur in mezzo ad una sana competizione sportiva, che si è manifestata in partite giocate, per la gran parte, sempre sul filo dell’equilibrio e, spesso, con valori tecnici di assoluto rilievo in campo.

Il Revello Calcio ringrazia sentitamente per la collaborazione la Pro Loco, il bar Bocciodromo ed il Comune (da notare che anche il sindaco, Daniele Mattio, ha preso parte a tutte le partite col proprio borgo).