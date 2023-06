Confsal, Margiotta riconfermato segretario generale all’unanimità

(Adnkronos) -

Angelo Raffele Margiotta è stato riconfermato oggi all’unanimità, dal decimo Congresso della Confsal, segretario generale del sindacato.

“Il tema di questo decimo Congresso è 'Dare valore al lavoro'”, ha detto Margiotta. "E questo vuol dire dare valore al lavoro dalla prevenzione alla sicurezza alle retribuzioni. Non è uno slogan, è una missione di tutto il mondo Confsal, che stiamo portando avanti con costanza, pazienza e determinazione in tutte le sedi di confronto istituzionale e politico, portando contributi concreti e ricevendo significativi riscontri alle nostre proposte in materia di sicurezza sul lavoro, di contratto e di retribuzione", ha aggiunto.