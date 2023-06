Wagner, "golpe Prigozhin sarebbe fallito": i numeri

(Adnkronos) - Il presunto 'golpe' del gruppo Wagner, con lo stop arrivato dal leader Yevgeny Prigozhin a soli 200 chilometri da Mosca, "sarebbe andato incontro ad una probabile sconfitta in ogni tentativo di prendere" la città russa. A dirlo è il Telegraph, citando fonti dei servizi britannici secondo le quali, inoltre, i numeri annunciati dal capo dei mercenari russi non sarebbero corrispondenti alla realtà: solo "8mila e non 25mila" come affermato gli uomini a disposizione del gruppo per la 'marcia' in sfida a Putin.

Intanto, se è incerto il destino del leader Wagner - che sarebbe stato avvistato al Green city hotel di Minsk secondo i media bielorussi -, ''si lavora normalmente" nel quartier generale del gruppo di mercenari a San Pietroburgo. Nulla è cambiato, insomma, dopo la rivolta armata secondo quanto afferma la stessa Wagner in una nota diffusa attraverso Telegram. "Nonostante gli eventi che si sono verificati, il centro continua a funzionare in modalità normale in conformità con la legge della Federazione Russa", ha dichiarato l'ufficio del gruppo Wagner in una nota.

Wagner ha "lavorato per il futuro della Russia", si legge ancora il comunicato, dove si ringraziano i sostenitori del gruppo.