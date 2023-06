49 bambini in Alta Val Susa al camp estivo per imparare a gestire il diabete nella quotidianità

Anche quest’anno si è svolto dal 12 al 17 giugno il campo scuola sanitario “la dolce vita 2023” presso l’Olympic Centre Sansicario – Cesana Torinese organizzato dall’associazione Jada Odv di Alessandria e Agd Piemonte e Valle d’Aosta di Torino in collaborazione con l’ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo e ospedale Regina Margherita di Torino e con il sostegno di fondazione cassa di risparmio di Alessandria. Al campo erano presenti 49 bambini tra gli 8 e i 13 anni affetti da diabete mellito tipo 1 afferenti ai centri diabetologici pediatrici di Alessandria, Torino e Cuneo ed il personale medico ed infermieristico degli ospedali di riferimento per un totale di 90 persone impegnate per questo bellissimo progetto.

Anche quest’anno tutti al campo scuola estivo per stare a contatto con la natura, fare sport e attività all’aria aperta. Ma soprattutto per imparare, con l’aiuto di medici e psicologi, a gestire il diabete e superare i problemi connessi con la convivenza con una patologia cronica.

I campi scuola sono momenti fondamentale ed insostituibile nel processo educativo del paziente diabetico. L‘istruzione sanitaria per mezzo dei campi scuola è diventata una tappa obbligatoria per bambini e adolescenti col diabete per acquisire tutto ciò che l’ospedale, per molteplici motivi, non può garantire durante le visite ambulatoriali.

Gli obiettivi per i ragazzi sono promuovere l’autogestione del diabete; favorire l’indipendenza nella gestione del diabete in assenza dei familiari; favorire il confronto con altri ragazzi; sviluppare il processo di autostima e responsabilizzazione.

I campi prevedono anche la partecipazione di tutor, giovani che svolgono la funzione di “diabetico guida”, grazie alle esperienze già maturate nei precedenti campi scuola e che possono condividere il loro percorso di crescita con i ragazzi più piccoli.

Perché un paziente consapevole diventi attore capace di controllo e di “governo” del proprio corpo e della propria condizione.