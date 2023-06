Bra, lavori al tetto della chiesa di Santa Chiara: modifiche alla viabilità

Nelle prossime settimane prenderanno avvio i lavori di manutenzione straordinaria della copertura della chiesa di Santa Chiara. Per consentire il montaggio del ponteggio necessario alla realizzazione di questo intervento, è stato disposto un divieto di transito dal 3 al 6 luglio dalle 8 alle 18 in via Craveri e in via Barbacana (ord. 272/23).

Analogo divieto verrà inoltre replicato il 10 e 11 luglio dalle 8 alle 20 per permettere il montaggio di una gru (ord. 271/23). Contestualmente ai lavori diverrà operativo un divieto di sosta nelle aree interessate dal cantiere.

In entrambe le occasioni, i residenti in via Barbacana, in caso di necessità ed urgenza e con le dovute cautele, potranno circolare in doppio senso di marcia solo per accedere a luoghi privati di sosta. Tutte le modifiche alla viabilità verranno segnalate da apposita segnaletica, installata a cura della ditta che procede ai lavori.