Bufera sulle croci di vetta, FDI Saluzzo: "Non si toccano, patrimonio e memoria storica"

Le dichiarazioni del direttore editoriale del CAI, Marco Albino Ferrari di rimuovere le croci dalle vette dei monti hanno scatenato un vero e proprio putiferio.

"Non abbiamo mai trattato l'argomento delle croci di vetta in alcuna sede, tantomeno prendendone una posizione ufficiale. Quanto pubblicato è frutto di dichiarazioni personali espresse dal direttore editoriale Marco Albino Ferrari durante la presentazione di un libro", si legge in una nota da parte del presidente generale del Cai Antonio Montani.

Anche il circolo saluzzese di Fratelli d'Italia prende le distanze con una nota che riceviamo e pubblichiamo:

In risposta alla proposta del CAI sulla rimozione delle croci di montagna il circolo del saluzzese di Fratelli d'Italia vuole evidenziare che le vette alpine sono da sempre considerate mete turistiche e sportive dagli appassionati di montagna, simbolo di determinazione e obbiettivo che lega molte persone.

Le croci di vetta sono da sempre presenti sui monti italiani come prova del raggiungimento di questi obbiettivi ed ambizioni, in grado di saper comunicare un senso di comunità, l'arrivo di un traguardo comune e simbolo di volontà delle persone che, riunite, hanno voluto dedicare il raggiungimento di questa meta e le conseguenti fatiche alla loro fede e a chi durante il viaggio è caduto alle intemperie di montagna.

Ad oggi la realizzazione e il mantenimento delle croci è non solo manifestazione religiosa ma anche prova della volontà e dell'abilità dell'uomo nel compiere progetti in grado di essere resilienti e adattabili a condizioni complicate. La rimozione delle croci di vetta dunque sarebbe una perdita di storia, tradizione e fede, oltre che una proibizione della prova dell'ingegno e di un senso di collaborazione dell'uomo.

È dunque necessario il mantenimento delle croci di vetta, patrimonio che ricorda chi ha raggiunto l'ardua impresa e in memoria di chi si è spento combattendo contro l'ostilità della montagna.

Fratelli d'Italia, circolo di Saluzzo