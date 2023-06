Chiusa di Pesio, nel prossimo anno scolastico il doposcuola Officina Collega-Menti

Il servizio sarà presentato alle famiglia giovedì 29 giugno in Comune

Per facilitare la conciliazione tra vita privata e lavorativa delle famiglie e la crescita delle bambine e dei bambini, il Comune di Chiusa di Pesio intende attivare il servizio di doposcuola Officina Collega-Menti a partire dall’anno scolastico 2023/2024 per gli studenti frequentanti la scuola primaria. Il servizio verrà presentato ufficialmente alle famiglie giovedì 29 giugno alle 21, in Comune.

Curato dagli educatori professionali della Cooperativa Sociale Proposta 80, si svolgerà nei locali scolastici, nella Biblioteca Civica “Ezio Alberione” e nei locali di proprietà dell’ente comunale per attività e laboratori specifici.

Officina Collega-Menti è cofinanziato per circa il 70% direttamente dal Comune, attraverso risorse proprie, del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, della Fondazione CRC (Bando Spazio Giovani) e della BCC Pianfei e Rocca De’ Baldi.

Il servizio, comprensivo di mensa, viene svolto dall’11 settembre 2023 all’8 giugno 2024, dal lunedì al venerdì, fino alle 17:30, in linea con il calendario scolastico.

L’adesione, annuale, prevede la compilazione del modulo presente sul sito del Comune, da consegnare a mano all’Ufficio Protocollo o via mail all’indirizzo protocollo@comunechiusapesio.it entro il 31 agosto 2023, insieme alla ricevuta attestante il saldo dell’intera quota oppure il pagamento della prima rata.