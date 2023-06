Cuneo e la ‘missione romana’ su piazza Europa: “Rimoduliamo il progetto, senza più andare ‘in profondità’”

“Non sussistono risorse economiche per proseguire con l’idea di creare un parcheggio sotterraneo sotto piazza Europa: se non si è fatto con 11 milioni, matematicamente non si può certo fare con sette”.



Parole della sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, che nella serata di ieri (lunedì 26 giugno) ha risposto alle richieste di aggiornamento sul futuro del progetto realizzate dei consiglieri Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia) e Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni), specie a seguito della ‘missione romana’ - con visita alla presidenza del Consiglio dei Ministri - che la stessa Manassero e l’assessore Luca Pellegrino hanno realizzato la settimana scorsa con il chiaro obiettivo di riuscire a conservare i fondi del Bando Periferie.



“Ci piacerebbe capire senza dubbio cosa sia uscito dall’incontro romano – ha detto Bongiovanni - : avete mantenuto il finanziamento del Bando Periferie ma sotto quali paletti? È libero e utilizzabile sulle periferie o deve rimanere sulla piazza? Esiste un documento che stabilisca i limiti di spesa? Insomma, quale intervento si prospetta, ora, per piazza Europa e in che maniera intendete progettarlo? Ecco un’idea: cambiate il Piano Regolatore e rendete la piazza un’area verde, non un’area ‘a parcheggio’”.



Le richieste dei due consiglieri comunali di minoranza raccolgono quindi la discussione sul futuro della piazza cuneese più discussa degli ultimi anni, rifacendosi anche allo scarso risultato dell’asta pubblica d’acquisto dei box e stalli del futuro parcheggio sotterraneo: “Facciamocene tutti una ragione, è stata una bella battaglia che per una volta è stata vinta dall’opposizione – ha sottolineato Sturlese - . Andiamo avanti, non c’è niente da enfatizzare o sminuire”.



Le minoranze: “Signora sindaca, ci parli della catastrofe”

“Mi associo nelle richieste fatte dai colleghi, ma non credo le domande avanzate troveranno una risposta per noi soddisfacente – ha commentato Beppe Lauria - : mi sembra fuori discussione che il progetto presentato sia ancora valido, seppur necessiti di una rimodulazione più o meno ampia. E se fosse così non avremo niente da festeggiare: spendere i soldi perché ci sono non può essere una scelta politica, a prescindere”.



“Dopo l’incontro romano la sindaca, forse pressata dai mezzi di comunicazione, ha comunicato in maniera poco efficace: attualmente non sappiamo cos’è accaduto nell’incontro a Roma e non sappiamo nemmeno se quel che ci viene detto sia la verità – ha aggiunto Giancarlo Boselli (Indipendenti) - . Presumo la presidenza del Consiglio dei Ministri non abbia ancora dato una risposta concreta, quindi staremo a vedere. Ma credo sia da sottolineare il fatto che il progetto (una gigantesca speculazione) sia stato posto come uno dei punti cardine del programma elettorale: un sindaco che in un anno ne ha combinate più di Bertoldo dovrebbe richiedere, almeno, le dimissioni dell’assessore che ha seguito e portato avanti un’iniziativa così tanto catastrofica”.



“Capisco che andare a Roma a dire che si è sbagliato non sia piacevole, ma ritengo che fosse sufficiente pensarci prima. Forse, ora, potreste cominciare a confrontarvi con noi della minoranza” ha concluso Franco Civallero (FdI).



Aperta una linea di credito: presto un progetto rimodulato

A rispondere alle interpellanze – prima della conclusione della sindaca – è stato proprio l’assessore Pellegrino, che ha sottolineato come il progetto della riqualificazione di piazza Europa sia sempre stata cuore di un progetto che la maggioranza ha sempre sostenuto e in cui continua a credere.



“Son sincero, dopo che il bando non è andato come previsto il dispiacere c’è stato – ha aggiunto Pellegrino - . Fregarsene sarebbe stata la cosa più facile ma amministriamo la città non per noi stessi e siamo convinti che il suo bene passi senza dubbio dalla riqualificazione di quell’area”.



“A Roma abbiamo trovato preparazione e disponibilità, persone che hanno capito il nostro interesse e la necessità di non lasciare indietro una parte della nostra città – ha aggiunto ancora l’assessore - . Abbiamo chiesto di poter utilizzare il finanziamento per la riqualificazione di quella parte e, a oggi, non abbiamo nulla in mano più di un’apertura di credito. Nelle prossime settimane produrremmo un documento che rimodulerà il progetto mantenendone il focus sull’area. Siamo assolutamente disponibili a procedere con una progettazione partecipata e condivisa”.



“Come risposta, per ora, abbiamo l’apertura del credito, che ci permette di mantenere l’attenzione sul progetto originario ampliandone il perimetro d’intervento senza ‘andare in profondità’ - ha concluso Manassero - . Ma siamo scesi giovedì scorso, oggi è lunedì, nemmeno Mandrake. Figuratevi Bertoldo”.