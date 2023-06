Il vescovo di Mondovì a Montaldo per le celebrazioni San Giovanni

Una festa patronale da ricordare quella che si è svolta a Montaldo Mondovì lo scorso sabato 24 giugno.

In frazione Oberti, in occasione di San Giovanni, don Riccardo Agosti, parroco della frazione ha invitato il vescovo di Mondovì, monsignor Egidio Miragoli che ha celebrato la Santa Messa per i montaldesi.