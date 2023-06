Incontro informativo sulla sicurezza pediatrica nella scuola dell'infanzia "Maria Pia" di Bagnolo Piemonte

Sabato 24 giugno si è svolto un incontro informativo sul primo soccorso pediatrico con i genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia Maria Pia di Bagnolo Piemonte.

A tenere il corso erano gli istruttori volontari della locale che lo hanno organizzato in risposta alle richieste dei genitori e delle insegnanti della scuola.

Il presidente della pubblica assistenza bagnolese, Matteo Paire, ha accolto favorevolmente la richiesta.

“Ritengo – ha detto Paire - che l'informazione e l'educazione in campo sanitario siano tra i compiti principali di un'organizzazione di volontariato Anpas, come la Croce Verde”.

Durante l'incontro, un nutrito gruppo di genitori e alcune insegnanti hanno ascoltato una breve spiegazione teorica sull'argomento e successivamente si sono impegnati in prove pratiche riguardanti la disostruzione delle vie aeree sia nei lattanti, sia che nei bambini di età tra 1-2 anni e 8-9 anni e nella rianimazione cardiopolmonare in ambito pediatrico.

"Sebbene i figli di queste mamme e papà - dicono gli organizzatori - potrebbero non comprendere appieno l'importanza di questa iniziativa, dovrebbero essere molto orgogliosi dei loro genitori e delle loro insegnanti per aver promosso questa opportunità.

Essere in grado di effettuare manovre di primo soccorso in situazioni di emergenza e di sapere esattamente cosa dire al numero di emergenza unico 112 di cui è stato spiegato il suo funzionamento, fondamentale nel percorso della catena della sopravvivenza riferendosi alla sequenza di azioni che, quando eseguite correttamente e rapidamente, consentono ai soccorritori e al sistema di emergenza di salvare vite umane.

I volontari e gli istruttori della Croce Verde sono sempre disponibili per eventi informativi come questo e offrono anche corsi formativi sulle manovre di primo soccorso, come il corso per il conseguimento dell'abilitazione all'uso del defibrillatore Dae.

Questo corso, della durata di 4 ore, è valido su tutto il territorio nazionale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il centralino dell'associazione dal lunedì al sabato mattina, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, al numero 0175.398966.

I volontari della Croce Verde Bagnolese desiderano ringraziare le maestre, e i genitori dei bambini che frequentano la scuola materna Maria Pia per averli invitati a tenere il corso e per la loro vicinanza alla loro associazione.