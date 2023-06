Margarita ha ospitato il secondo trofeo Alpini

Venerdì 23 giugno, a Margarita, ha avuto luogo la manifestazione podistica amatoriale non competitiva, 2° Trofeo Alpini presso le strade del paese, organizzata dal Gruppo Alpini Margarita, con la collaborazione del Comune di Margarita, la PAM, i Volontari del Gruppo Alpini Margarita, dell’Ass. Margarita Attiva e Solidale, del Gruppo Eventi e Manifestazioni (ANA Mondovì) e dell’Unità di Protezione Civile ANA Mondovì.

Numerosa la partecipazione dei corridori, che ha fatto segnare un ripetuto successo per l’iniziativa che si è conclusa con il “pasta party” preparato dal locale gruppo Alpini.

Il Trofeo è stato vinto dalla PAM Mondovì-Chiusa di Pesio (per la squadra con il maggior numero di iscritti). Il Gruppo Alpini ringrazia l’instancabile Capogruppo Renzo Ferrero, le Associazioni e i Gruppi che hanno collaborato, la Banca BCC Caraglio per il sostegno e aspetta sportivi, collaboratori e pubblico alla prossima edizione nell’estate 2024.