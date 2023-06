Partecipata polentata alpina e solidale al Santuario di Santa Lucia

Appuntamento speciale la scorsa domenica 25 giugno al Santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì.

Complice la giornata soleggiata, tantissime persone hanno partecipato alla polentata solidale organizzata dagli alpini del gruppo di Villanova, in collaborazione con l’Associazione Amici di Santa Lucia (AmiSaL).

L’occasione di ritrovo, originale e ben organizzata, ha visto una partecipazione numerosa di pubblico, tale da riempire in ogni ordine di posti le tavolate predisposte sotto il portico sottano dell’edificio. Una proposta nata dal Gruppo Alpini locale, sempre attivo e presente in ogni occasione, che ha soddisfatto gli organizzatori e i partecipanti e che certamente avrà modo di ripetersi in occasioni future.

Si ringrazia ancora il Gruppo Alpini Villanova per la collaborazione e l’amicizia intrecciata con l’Ass. Amici di Santa Lucia.

Il ricavato della giornata sarà devoluto in parte al Santuario e in parte al gruppo alpino di Riolo Terme, in Emilia Romagna e gemellato con il gruppo villanovese, per risistemare la sede devastata dall'alluvione.

La giornata è stata completata grazia alla collaborazione dei Volontari e Volontarie dell’Ass. AmiSaL per l’apertura del Santuario (come ogni domenica estiva) e le visite guidate al pomeriggio (prossima data prevista domenica 2 luglio e 6 agosto – info e prenotazioni: sms/whatsapp 351.6384771 – e-mail: santalucia.villanova@gmail.com).