Sopralluogo del consigliere Provinciale Danna per la viabilità di Somano e Marsaglia

Lunedì 26 giugno il consigliere provinciale Pietro Danna, delegato alla Viabilità per il reparto di Mondovì, ha svolto, insieme al caporeparto del settore viabilità di Mondovì, Giuseppe Dotta, un duplice sopralluogo avente per oggetto a Somano la strada provinciale 56 nell’entrata del paese, e la sp 115 a Marsaglia, con particolare riferimento a due tratti in entrata e uscita dal paese, al fine di approfondire alcune criticità relative all’alta velocità di transito dei veicoli.

“Insieme al Geom. Dotta – afferma al riguardo il consigliere Danna – abbiamo raccolto l’invito dei sindaci di Somano, Claudio Paolazzo, e Marsaglia, Franca Biglio, per prendere contezza di due situazioni diverse ma in qualche maniera simili, poiché accomunate dall’elevata velocità di percorrenza delle due strade provinciali in questione: con i rispettivi Sindaci ci siamo confrontati sulle possibili soluzioni da adottare al fine di mitigare tali criticità, ed in tal senso lavoreremo nelle prossime settimane innanzitutto per avere una ricognizione numerica precisa del traffico veicolare che giornalmente transita su queste due provinciali. Al di là delle iniziative e degli investimenti che gli enti locali possono intraprendere, occorre tuttavia sensibilizzare la cittadinanza ad una più corretta condotta stradale e al rispetto dei limiti di velocità per noi stessi e per gli altri”.

“Ringrazio il consigliere Danna – dichiara il primo cittadino di Somano Claudio Paolazzo – che si è recato personalmente a esaminare le problematiche che gli abbiamo sollevato, insieme al geom Dotta e al cantoniere Pione che sono sempre presenti in caso di necessità. Con loro abbiamo esaminato alcune soluzioni per risolvere il problema relativo al mancato rispetto dei limiti di velocità sulla sp 56 che attraversa il paese: dopo una prima fase di monitoraggio del numero di passaggi, ci attiveremo per intervenire in modo da diminuire la velocità dei veicoli in transito, con la speranza di risolvere la situazione”.

“Abbiamo contattato la Provincia – commenta il sindaco di Marsaglia Franca Biglio – per cercare una soluzione alla velocità dei veicoli lungo la provinciale 115, che attraversa tutto l’abitato ed è caratterizzata anche da alcune strettoie in entrata e in uscita dal paese, a causa delle case edificate a ridosso della sede stradale. Questa situazione è molto pericolosa, perché nei nostri paesi i bimbi giocano per strada e i genitori sono giustamente allarmati, così come lo sono io che in qualità di Sindaco devo occuparmi di prevenire ogni rischio all’incolumità dei miei cittadini. Ringrazio la Provincia per aver risposto al nostro appello, e in particolare il consigliere Danna, perché interviene in prima persona, girando il territorio per conoscerne le problematiche, e una volta recepite si adopera per trovare delle soluzioni. Spero che anche in questo frangente si riescano a trovare le misure appropriate per rimediare a una situazione che ci preoccupa molto”.