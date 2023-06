Vernante, frazione Palanfré si doterà di un defibrillatore

Palanfré, caratteristica borgata di Vernante e meta irrinunciabile per gli amanti della natura, dello sport e delle zone incontaminate, si doterà di un defibrillatore.

L’inaugurazione domenica 2 luglio, alle ore 12, presso i locali del Parco. Interverranno l’amministrazione comunale e l’associazione BattiKuore, per consegnare l’attestato di merito alle aziende che hanno sponsorizzato l’iniziativa. Presente anche la dirigenza dell’ente parco Alpi Marittime. Per tutti, al termine, ci sarà un’importante dimostrazione sull’utilizzo del defibrillatore.

Quella di Palanfrè è la prima di tredici aree che verranno cardio-protette nel Parco: seguiranno I ciciu del Villar, l'oasi di Crava Morozzo, Bene Vagienna, le sorgenti del Belbo, le Grotte di Bossea, Pian delle Gorre, Villaggio Ardua, bar pizzeria Certosa, il centro informazioni di Valdieri, la canonica di Desertetto, San Giacomo di Entracque e il lago delle Rovine a Entracque.

Il Progetto BattiKuore è una rete che mette in contatto Comuni, aziende e associazioni del territorio con l’obiettivo condiviso di salvare più vite possibile grazie alla diffusione di Defibrillatori semi-Automatici Esterni (DAE). Grazie alle donazioni ricevute e all'impegno di numerose aziende sono stati installati più di 60 DAE in tutta la provincia di Cuneo

“Chi salva una vita salva il mondo intero.” Nel 2021, in Italia si sono registrati in media 247 decessi al giorno per arresto cardiaco, circa 11 ogni ora. In caso di arresto cardiaco bisogna intervenire entro 5 minuti dall’evento: un massaggio cardiaco efficace e una scarica elettrica erogata con un Defibrillatore possono aumentare le possibilità di sopravvivenza fino al 75%. Per questo motivo, è estremamente importante che le città siano fornite di una rete capillare di dispositivi salvavita DAE e che i cittadini siano formati al Primo Soccorso e all’utilizzo del Defibrillatore.

Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni può inviare una mail a battikuore@gmail.com