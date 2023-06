Vicoforte, Ganzinelli riammesso in consiglio. Amministrazione al lavoro per i servizi scolastici

Rimossa l'incompatibilità di carica per Corrado Ganzinelli che, ieri sera, lunedì 26 giuno, è tornato sui banchi del consiglio di Vicoforte.

Nel corso della seduta l'amministrazione ha nominato i rappresentanti delle commissioni consultive, eletti con votazione unanime e palese. Ecco i componenti.

Commissione Consiliare Permanente "Urbanistica e lavori pubblici": Sebastiano Massa, Guido Picco, Giovanni Badino per la maggioranza, Ugo Garassino e Corrado Ganzinelli per le minoranze. Esperti esterni: Raffaella Frigerio, Bruno Cavallo e Silvio Paluzzi.

Commissione Consiliare Permanente "Programmazione, bilancio servizi e affari generali": Gudio Picco, Giovanni Badino e Luciano Ravotti per la maggioranza, Umberto Bonelli e Corrado Ganzinelli per le minoranze. Membri esterni: Elisa Perna, Gabriele Bovetti e Luca Pasquetti.

Commissione Consiliare Permanente "Cultura, turismo, sport e tempo libero, sviluppo locale": per la maggioranza Guido Picco, Sebastiano Massa e Luciano Ravotti, per le minoranze Andrea Beccaria e Corrado Ganzinelli. Esterni: Marzia Danna, Pietro Nasi ed Elisabetta Nuzzo.

Sono stati inoltre nominati i consiglieri comunali in seno alla Commissione Consultiva Comunale per l'agricoltura e le foreste: Giovanni Badino per la maggioranza e Umberto Bonelli per la minoranza.

Per la formazione e l'aggiornamento degli Albi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello sono stati nominati Sebastiano Massa e Ugo Garassino.

A conclusione del consiglio il sindaco, Gian Pietro Gasco, ha fatto il punto sul primo mese di attività dell'amministrazione che ha provveduto a incontrare autorià civili e militari locali e provinciali, il personale della biblioteca, delle scuole, della protezione civile, numerose aziende e le autorità religiose. Come anticipavamo ieri, (leggi qui), il primo cittadino ha poi partecipato a un incontro proficuo e all0insegna del dialogo con i rappresentanti dei comuni della ex comunità Valli Monregalesi.

Il consigliere Umberto Bonelli (Progetto in comune), ha poi evidenziato alcune problematiche relative al servizio doposcuola e trasporti, segnalato da alcune familie, chiedendo di porvi attenzione, con possibilità di attivare scontistiche per le famiglie.

"E' un tema per noi prioritario e ci stiamo lavorando - ha spiegato l'assessore Daniela Tarò - Verrà pubblicato un banco con relativa gara d’appalto attraverso procedure MEPA per il servizio doposcuola e vigileremo affinché i costi siano accessibili. Ci vorranno tempi tecnici ma l'obiettivo è di garantire la partenza del servizio per inizio ottobre."

Il comune, come evidenziato dal sindaco e dal consigliere Ferdinando Viola, sta Stiamo lavorando anche sul fronte trasporti per valutare se sia più conveniente ed efficace mantenere il servizio a livello comunale, provvedendo all'acquisto di un nuovo mezzo, o esternalizzare il servizio.