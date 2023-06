Vincenzo Inglese nuovo Presidente del Lions Club Racconigi

La scorsa settimana presso la sede sociale del Ristorante L’Arancera di Tenuta Berroni si è concluso l’anno sociale 2022-2023 del Lions Club Racconigi con il tradizionale passaggio della campana e del martelletto.

Nuovo Presidente, per il prossimo anno sociale 2023-2024, sarà il Col. Vincenzo Inglese, classe 1945, nel 2008 socio fondatore ed ex Vice Sindaco di Carmagnola nella 1^ Giunta di Ivana Gaveglio .

La serata ha registrato l’ottima partecipazione dei soci con numerosi ospiti tra i quali autorità civili, militari e lionistiche: il Sindaco di Carmagnola Ivana Gaveglio con l’assessore Simona Ferrero, Il M.llo della Stazione Carabinieri di Racconigi Donato Damato, i dirigenti della Profilmec Group Loris Trevisol e Walter Talpo, Alberto Osenda Presidente della Banca Territori del Monviso e il Presidente del Lions Club Cherasco Fulvio Zorniotti

All’inizio della serata importanti interventi del Sindaco di Racconigi Valerio Oderda, socio Lions, che ha evidenziato l’importanza dei valori lionistici che devono essere il faro per tutti e soprattutto per chi riveste importanti ruoli nella società civile. Il Presidente uscente Luca Redigolo ha illustrati i services a favore della comunità racconigese che si sono tenuti nel corso dell’anno sociale, da “il Lions adotta la bolletta” agli screening di prevenzione del glaucoma e del diabete a quelli Distrettuali con la raccolta di occhiali usati e il sostegno alle popolazioni colpite da gravi eventi atmosferici: dalla Turchia alle Marche ed alla Romagna e tanti altri. L’anno sociale ha avuto il suo apice il 15 e 16 aprile con il Lions Day che ha radunato a Racconigi i 61













club del Distretto Lions 108Ia3. Redigolo ha ringraziato i main sponsor che hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento: la Banca B.T.M., la Profilmec group, la Società di ingegneria automotive I.S.O. e il Gruppo Annibale ed altri sponsor minori, tutti quanti hanno creduto nel sostenere la mission dei Lions.

Successivamente il Presidente in coming Vincenzo Inglese , che ha ricoperto il ruolo già per ben due volte nel momento della nascita del Club, ha ringraziato delle fiducia ed ha esternato il suo onore ed entusiasmo per la nuova funzione all’interno del sodalizio. Ha confermato i services “storici” e per il nuovo anno ha in animo, per le attività sul territorio, un maggiore coinvolgimento delle scuole cittadine ed anche della Casa di Riposo. Ha annunciato l’appuntamento della Charter Night per il 15° anniversario della fondazione che si terrà all’Arancera il 21 settembre p.v. Nel corso del suo intervento ha ufficializzato la composizione del nuovo Consiglio Direttivo: 1° Vice Presidente Emidio Martino, 2° Vice Presidente Giacomino Beltrando, Segretario Lorenzo Tosco, Tesoriere Giuseppe Fava, Cerimoniere Michele Tuninetti e Presidente del Comitato di Club addetto ai soci Luigi Bollino.

Nel corso della serata è stato consegnato il Melvin Jones Fellov a Silvia Ragona che ha ricoperto il ruolo di Presidente nel 2021-2022.