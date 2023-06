Iscriviti al corso “Tecniche di costruzione muri a secco”

La Scuola Edile di Cuneo ha organizzato un nuovo corso che ha come obiettivo formare e assegnare competenze tecnico pratiche per la realizzazione di muri a secco.

Elena Lovera, presidente Scuola Edile “…Il corso di muri a secco fa parte di una linea formativa che stiamo declinando su tutto il territorio provinciale, con più edizioni, che riscuote sempre un grande successo. È fondamentale la divulgazione delle tecniche del nostro territorio e dei saperi che non devono perdersi nel tempo. Tutto questo è anche un incentivo all’avvicinamento al nostro settore in un campo specifico, che contribuisce a mantenere integra la bellezza edilizia del nostro cuneese”.

La direttrice Laura Blua “… il mondo del lavoro è in continuo cambiamento, in particolare quello dell’edilizia. Le tecniche costruttive ed i materiali utilizzati vengono a modificarsi costantemente. Abbiamo proposto questo corso perché il mondo del lavoro cuneese richiede personale in grado di realizzare muri a secco per opere di ristrutturazione e riqualificazione di edifici” prosegue “… realizzare muri a secco è un'arte vera, che richiede abilità e ingegno”.

Descrizione del corso

Fornire conoscenze per eseguire lavori di realizzazione, risanamento, restauro, recupero, ripristino e manutenzione di manufatti in pietra a secco, applicando le normative, utilizzando la manualistica di riferimento, esprimendo buona manualità, senso estetico, sensibilità paesaggistica e territoriale. Possiede conoscenze approfondite ed avanzate sui materiali lapidei e le loro caratteristiche fisico-meccaniche, sulle differenti tipologie costruttive, sulle principali tecniche di realizzazione di apparecchiature murarie e sul recupero di murature storiche. Identifica ed applica le diverse tecniche di posa in funzione del contesto e realizza semplici opere accessorie





Il nuovo corso è finanziato F.S.E. PLUS 2021/2027 ed è in programma dal 21 giugno al 30 agosto 2023.

Le lezioni teoriche saranno tenute presso la sede della scuola edile a Boves, in via Borgo San Dalmazzo 19 mentre le prove pratiche verranno svolte a Valdieri.

Requisiti per la partecipazione:

DISOCCUPATI (in possesso della DID rilasciata dal CPI)

OCCUPATI maggiori di 18 anni.

La partecipazione al corso è totalmente gratuita.

Verranno accettate le conferme di iscrizione in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento posti disponibili.





Per maggiori informazioni chiamare il numero 335-205259 oppure inviare una e-mail a scuolaed@scuolaedilecuneo.it

La Scuola Edile si trova a Boves, in via Borgo San Dalmazzo 19

Sito internet https://scuolaedilecuneo.it/