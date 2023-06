A Cervasca il concerto di Marco Ligabue: grande attesa per venerdì 7 luglio

Vi aspettiamo numerosi venerdì 7 luglio in piazza della Concordia (vicino alla chiesa e alla scuola primaria) a San Defendente di Cervasca alle ore 21,30 per il grande concerto di Marco Ligabue. Sara' una serata estiva da trascorrere insieme alla sua band, alle sue canzoni, quelle dei grandi cantautori italiani e quelle del fratello Luciano.



"Sarà una grande festa!" dice Marco Ligabue cantautore e chitarrista italiano, facente parte della Nazionale Italiana cantanti. Nel 2015 ha vinto il premio musicale - letterario Premio Lunezia.



Ingresso libero e gratuito all' evento "Sempre tutto bene" tour, organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco Cervasca grazie al contributo del BIM del Maira.



Possibilita' di parcheggio gratuito indicato nei dintorni.