A Tarantasca per OndeSonore il concerto tributo ai Pink Floyd

Domenica 16 Luglio sul palco di OndeSonore a Tarantasca il coro Polifonici del Marchesato accompagneranno i Pink Floyd Legend

Se amatela musica dei Pink Floyd, non potete perdere il concerto tributo che si terrà a OndeSonore a Tarantasca , domenica 16 luglio. Sul palco ci saranno i Pink Floyd Legend, il gruppo romano che ripropone fedelmente i capolavori della band inglese, accompagnati da orchestra e dal coro Polifonici del Marchesato.



La collaborazione dei Polifonici del Marchesato con i Pink Floyd Legend è nata in occasione della doppia esecuzione di Atom Heart Mother nel Dicembre 2019 al Teatro Colosseo di Torino. Una telefonata del M° Cernicchiaro li invitava a “prestare” le loro voci in occasione di questo evento. Sfida accettata da parte dei Polifonici che ora si esibiranno quasi “in casa” a Tarantasca al festival OndeSonore Domenica 16 Luglio.



Un buon motivo per partecipare ed ascoltare, dal vivo, della grandissima musica con uno spettacolo di luci , coreografia e suoni che riproducono fedelmente in tutto e per tutto la grande band inglese. Due ore in cui rivivrà il mito dei Pink Floyd, con un repertorio che difficilmente si può ascoltare e godere in un concerto dal vivo.



Biglietti su Ticketone link su www.ondesonore.com