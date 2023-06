Cortemilia si fa museo diffuso con mostre ed esposizioni dal 1° luglio al 2 settembre

Cortemilia è Cultura, dal 1° luglio al 2 settembre 2023, propone un itinerario che traccia il perimetro di un museo diffuso: arte, architettura e storia s’incontrano nei giardini privati, nei palazzi storici e nelle botteghe. Esposizioni personali e collettive d’arte contemporanea.



La grande esposizione cortemiliese è promossa dal Comune, con il contributo della Fondazione CRC e il patrocinio di Regione Piemonte e Provincia di Cuneo.



Nel borgo di San Michele sono sei le esposizioni: si parte da piazza Oscar Molinari con la mostra cartografica “Biografia di un paesaggio. L’Alta Val Bormida ed il suo patrimonio territoriale di lunga durata” a cura della Fondazione Compagnia di San Paolo, in collaborazione con l’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite; nel palazzo della Pretura invece verrà esposta la mostra delle fotografie evocative della Cerimonia di premiazione e degli eventi che compongono la Settimana del Gigante a cura del Premio Nazionale di Letteratura per ragazzi “Il gigante delle Langhe”.



In via Dante Alighieri ci saranno le mostre di Axel Hinnen, collage e incisioni in cartapesta di Marco Laganà e una mostra collettiva di pittura a cura di Rachele Marchisio e Cinzia Spolvieri.

Nella chiesa del Convento Francescano “I castelli, le torri e le chiese dell’Alta Langa nella magia dell’infrarosso", di Marco Divitini.

Nel borgo di San Pantaleo, Paola Delmonte presenta la sua mostra personale di pittura, mentre gli ospiti del Centro Diurno “Bonafous” espongono i loro oggetti realizzati a mano.

Sempre in via Cavour sarà presente la Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa e infine, in via La Pieve, la mostra di Armi bianche antiche e di libri a cura di Ezio Cenci.



In via Bonafous il Gruppo Colorando presenta la mostra “Un tratto, più colori, una passione”.



L’inaugurazione dell’itinerario culturale si terrà sabato 1° luglio, alle ore 20.30, presso la Chiesa di San Francesco. A seguire, sempre presso la Chiesa di San Francesco, si terrà il Concerto d’Estate “Charles Gounod” - Messa solenne in onore di Santa Cecilia con la Corale polifonica Nazariana e Orchestra Bachelet.



Le mostre saranno visitabili dal venerdì alla domenica, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30. Sono previste aperture straordinarie durante la Fiera Nazionale della Nocciola, in programma dal 19 al 27 agosto.



Per informazioni contattare l’Ufficio Turistico del Comune di Cortemilia allo 0173-81027 int. 5, scrivere a turismo@comune.cortemilia.cn.it o consultare il sito www.comunecortemilia.it per tutti i dettagli.