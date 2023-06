Sessanta etichette da dodici birrifici protagoniste alla prima edizione del Cuneo Beer Festival

Si terrà da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio in piazza Vincenzo Virginio la prima edizione del Cuneo Beer Festival, festival ideato e organizzato da Augusto Riccardi, discendente dell’imprenditore Enrico Riccardi, che nel 1897 fondò, proprio a Cuneo, uno dei primi birrifici piemontesi e italiani, e che recentemente ha riportato in vita lo storico marchio di famiglia con una linea di birre artigianali che nella grafica e nel metodo produttivo si richiamano ai prodotti di un tempo.



La presentazione della manifestazione, patrocinata dal Comune, si è tenuta ieri nel palazzo comunale. “La storia – ha spiegato Riccardi – dimostra come realmente esista un’antica tradizione cuneese della birra che, dopo alcuni decenni di assenza di produttori sul territorio, ormai dagli Anni Novanta ha ripreso grande vigore con la nascita dei moderni birrifici artigianali che non hanno cessato di crescere sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. La birra oggi rappresenta, con 90 produttori attivi a livello regionale, una nuova eccellenza gastronomica piemontese sempre più amata e perciò abbiamo voluto celebrarla con un festival che sappia rappresentare il meglio della produzione locale ed allo stesso tempo offrire una selezione dalle regioni vicine".

Saranno presenti dodici birrifici, di cui sei provenienti dalla provincia Granda, e in più uno spazio dedicato al sidro, bevanda che merita di essere conosciuta ed apprezzata. Alle 60 birre alle spina sarà possibile abbinare le specialità piemontesi, liguri, toscane e siciliane proposte da cinque cucine di strada oltre alle mozzarelle di bufala dell’azienda agricola Moris, una garanzia di grande qualità locale.



Al Cuneo Beer Festival sarà anche possibile portare ad un livello superiore la propria passione per la birra: venerdì 30 giugno alle ore 18 Luca Giaccone, storico curatore della “Guida alle birre d’Italia” di Slow Food Editore, guiderà il pubblico in una degustazione di Italian Grape Ale, il primo stile concepito dagli artigiani italiani che ibrida la birrificazione con il mondo dell’enologia creando inedite sensazioni gustative.

Nel pomeriggio di domenica 2 luglio focus sull’autoproduzione con ABC (Associazione Birraria Cuneese) che si cimenterà in una “cotta pubblica”, ovvero un ciclo di produzione brassicola in scala amatoriale, riproducibile in casa e con pochi semplici strumenti. Il mosto ottenuto sarà di origine piemontese al 100% grazie alle materie prime, malto d’orzo e luppolo, coltivate dal birrificio agricolo Kauss di Piasco. È infatti importante sapere che sta nascendo attorno alla birra artigianale una filiera agricola locale che ne garantisce la genuinità e la sostenibilità ambientale.



ORARI: Venerdì 30 giugno dalle ore 17, sabato 1 e domenica 2 luglio dalle 11.



Per ulteriori informazioni o per iscriversi alla degustazione guidata di venerdì è possibile contattare il numero 377 4245031, anche tramite Whatsapp. È attiva su Facebook una pagina dedicata all’evento.





I BIRRIFICI (E BEERFIRM) PARTECIPANTI

Riccardi da Cuneo

Baladin da Piozzo

Stabräu da Bra

Kauss da Piasco

Trunasse da Centallo

Troll da Vernante

De Lab da Diano d’Alba

Gradoplato da Chieri (TO)

Toccalmatto da Fidenza (PR)

Nadir da Sanremo (IM)

Scola da Castelbianco (SV)

Malaspina da Milano



Gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale per il supporto ricevuto e per avere concesso il patrocinio alla manifestazione.