Cuneo Illuminata più accessibile: all’inaugurazione un’interprete Lis e un disegno tattile

Cuneo Illuminata 2023 si avvicina e si prepara ad accogliere migliaia di persone nel centro città: cittadini e turisti, anche con disabilità sensoriali grazie alla collaborazione con la sezione provinciale cuneese dell'Ente Nazionale Sordi e l'associazione Tactile Vision onlus.

Per la prima volta nella storia della manifestazione, infatti, durante la serata inaugurale (sabato 1° luglio alle 21.30 in piazza Galimberti) sarà presente un'interprete che tradurrà nella lingua dei segni (Lis) gli interventi, in modo che possano essere comprensibili anche dalle persone non udenti. Le persone interessate saranno avvisate da una scritta sul portale di luci e potranno avvicinarsi alla zona in cui le istituzioni parleranno, dove sarà presente la traduttrice debitamente illuminata per essere maggiormente visibile.

Grazie alla collaborazione con Tactile Vision sarà inoltre esposto un disegno tattile rappresentante il grande portale luminoso tra via Roma e piazza Galimberti, affinché anche i non vedenti possano vivere maggiormente gli straordinari spettacoli di luci. Alcune copie del disegno saranno a disposizione degli interessati.

"Piccole novità per una manifestazione sempre più inclusiva", il messaggio che arriva dal Comune di Cuneo.