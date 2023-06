E' Antonella Ruggiero la grande ospite della rassegna di San Bartolomeo a Boves

Dal 23 agosto torna nel cuore di Boves, in piazza Italia, la grande festa di San Bartolomeo che terminerà in bellezza con la cena del Ricetto.

Non solo grande musica in programma per questa rassegna serale, organizzata dall’assessorato alle Manifestazioni del Comune, che prevede sei giorni di imperdibili eventi tra concerti, cabaret, sfilata di moda, mostre d’arte e fotografiche e Luna Park in piazza Borelli e piazza Caduti.

La kermesse, completamente ad ingresso gratuito, inizierà mercoledì 23 agosto con il concerto di solidarietà tra pop, musica moderna e tradizionale con protagoniste sul palco la giovane bovesana Alessia Galfrè, vincitrice, insieme alla sorella Melissa del Festival canoro Cantabanda 2021.

Giovedì 24 agosto, proprio nel giorno del Santo Patrono, la Banda cittadina “La Rumorosa” si esibirà sul palco di piazza Italia proponendo il suo ricco e sempre apprezzatissimo repertorio di musicale sotto la direzione di Elisa Alberti.

Venerdì 25 agosto si terrà l’esibizione della celebre Antonella Ruggiero, grande ospite della rassegna di San Bartolomeo famosa per le sue incredibili estensioni canore in pezzi che hanno fatto la storia della musica con “Ti sento” e “Vacanze Romane”. Antonella Ruggiero, considerata universalmente une delle voci più intense e suggestive del panorama musicale italiano, negli anni ha mostrato la sua curiosità sperimentando diverse forme sonore e artistiche. Nota per essere una dei membri fondatori, nel 1975, del gruppo dei Matia Bazar, è un’artista dal repertorio eterogeneo per cultura e provenienza, la cui un'elevata estensione vocale le permette di passare dal registro pop a quello lirico di soprano leggero. Le sue indiscutibili doti vocali le permettono di passare con semplicità ed eleganza dalla musica sacra alla musica jazz e blues, passando per le canzoni più popolari e contemporanee.

Sabato 26 agosto, sempre in piazza Italia ci sarà lo spettacolo di cabaret di Gianluca Impastato. Un evento all’insegna della comicità offerto dall’Avis alla cittadinanza, in occasione del 55° anniversario del gruppo bovesano.

Gianluca Impastato, comico della trasmissione Colorado (Italia 1), amato attore, noto per le esilaranti interpretazioni dell'enologo Chicco d'Oliva e Mariello Prapapappo, l'uomo dei misteri e il Fotomodello.

Imperdibile come ogni anno anche la sfilata di moda a cura di “Eliana Abbigliamento” in programma per domenica 27 agosto. Bellezza e stile conquisteranno passerella dopo passerella i presenti.

Per concludere in grande lunedì 28 agosto si terrà la tradizionale Cena del Ricetto, organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco di Sant’Anna e Le Donne Rurali, con la musica liscio di Paolo Bagnasco, affermato fisarmonicista e pianista che nel 1996 entra a far parte della celebre orchestra "Franco Bagutti”.

Bagnasco, anche famoso per le sue numerose partecipazioni alla trasmissione televisiva "Buona Domenica" su Canale 5, nella serata del Ricetto sarà accompagnato sul palco da Katia Stognone, nota cantante e autrice di numerosi brani musicali. Un’accoppiata vincente che regalerà ai presenti una grande, serata di musica e danze.

“Quella che ci attende sarà una grande estate di musica ed eventi - commenta l’assessore alle Manifestazioni Raffaella Giordano. – cominceremo con l’attesissimo Vie di Jazz, organizzato anche grazie al prezioso contributo della Fondazione Crc, e proseguiremo con il nostro San Bartolomeo la nostra attesissima festa patronale. Quest’anno il Festival di Vie di Jazz torna nel suo storico salotto di piazza dell’Olmo dal 18 al 20 agosto, mentre la festa di San Bartolomeo riempirà le serate bovesane in piazza Italia dal 23 al 28 agosto. Tra comicità giovane e grandi classici della musica, passando per la sempre apprezzatissima sfilata di moda. Senza dimenticare le nostre radici con la “Rumorosa” sul palco, proprio nel giorno del nostro Santo Patrono e l’importanza della solidarietà, con lo spettacolo delle sorelle Alessia e Melissa e il cabaret di Gianluca Impastato offerto dalla sempre attiva e presente Avis di Boves".