Le “Salite leggendarie” sbarcano nelle Valli Po e Varaita

Il tempo di archiviare con soddisfazione il grande successo della prima tra le “Scalate leggendarie” nelle Terre del Monviso del 2023, quella al Colle Fauniera che sabato ha portato circa 1.200 ciclisti in cima ai 2.481 metri di quota del valico tra le valli Grana, Maira e Stura, è ed già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti dell’evento cicloturistico targato Terres Monviso. Da lunedì 3 a venerdì 7 luglio sarà possibile scalare, un giorno dopo l’altro, gratuitamente e con le strade chiuse al traffico a motore, tutte le cinque salite del circuito. Cinque tappe per un mini-giro con dislivelli complessivi di circa 5.500 metri su percorsi riservati di poco meno di 70 chilometri, liberamente allungabili a piacere salendo da un versante e scendendo dall’altro, ove previsto, o prolungando la pedalata lungo altri itinerari.

Si ripartirà lunedì 3 luglio dal Colle Fauniera, con le strade chiuse al traffico dai tre versanti delle valli Stura, Grana e Maira, martedì 4 si salirà al Colle di Sampeyre dai due versanti delle valli Maira e Varaita, mercoledì 5 la settimana di Scalate leggendarie farà tappa al Colle dell’Agnello per poi proseguire giovedì 6 al del Pian del Re e chiudere con la quinta e ultima salita che è quella di Montoso di Bagnolo Piemonte, venerdì 7.

La scalata al Colle Fauniera di lunedì 3 luglio potrà essere effettuata da tre itinerari diversi e le strade saranno chiuse al traffico a motore tra le ore 8 e le ore 12. Partendo dalla valle Stura, la pendenza massima è del 12,5%, per un dislivello totale di 1.730m su un tracciato di 25km. Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Demonte in piazza Spada; la strada sarà chiusa al traffico da Località San Giacomo (dislivello 1.200 m, tracciato 15 km). In valle Grana il ritrovo dei partecipanti è fissato a Castelmagno, dal Santuario, dove la strada sarà chiusa al traffico (dislivello 720 m, tracciato 8 km). Dalla valle Maira la pendenza massima è del 12% per un dislivello totale di 1.290m su un tracciato di 18km che comprende anche il superamento del Colle di Esischie. Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Marmora nei pressi dell’ufficio turistico al bivio tra Marmora e Canosio; la strada sarà chiusa al traffico da B.ta Tolosano (dislivello 915 m, tracciato 13 km).

La scalata al Colle di Sampeyre di martedì 4 luglio potrà essere effettuata da due itinerari diversi e le strade saranno chiuse al traffico a motore tra le ore 8 e le ore 12. Dalla valle Varaita la pendenza massima è del 13% per un dislivello totale di 1.250 mt su un tracciato di 16km. Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Sampeyre nei pressi dell’ufficio turistico; la chiusura della strada al traffico dei veicoli a motore è prevista a Sampeyre, a monte del parcheggio degli impianti di risalita. Dalla valle Maira la pendenza massima è del 15% per un dislivello totale di 1.770 mt su un tracciato di 16 km. Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Stroppo in frazione Paschero; la chiusura della strada al traffico dei veicoli a motore è prevista nella frazione San Martino (dislivello 916 ma e percorso di 9,40km).

La scalata al Colle dell’Agnello di mercoledì 5 luglio ha pendenza massima è del 15%, per un dislivello totale di 1.115 mt su un tracciato di 14 km. Il ritrovo è fissato a Pontechianale presso l’ufficio turistico in Borgata Maddalena; la strada sarà chiusa al traffico da Borgata Chianale (dislivello 900 ma ed un percorso di 9 km) dalle ore 9 alle ore 12.

L’arrampicata al Pian del Re con annesso panorama mozzafiato di giovedì 6 luglio ha pendenza massima del 12%, per un dislivello totale di 690 ma su un tracciato di 9 km. Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Crissolo nei pressi della Sala delle Guide; la strada sarà chiusa al traffico dal bivio per la B.ta Borgo (dislivello 550 ma e percorso di 5,5 km) dalle ore 8 alle ore 12.

L’ascesa a Montoso di Bagnolo Piemonte di venerdì 7 luglio ha pendenza massima del 16%, per un dislivello totale di 910 ma su un tracciato di 10 km. Il ritrovo dei partecipanti è fissato in piazza San Pietro a Bagnolo Piemonte; la strada sarà chiusa al traffico da via Cave, a 3 km dal punto di partenza, dalle ore 8 alle ore 12.

L’idea di riservare ai ciclisti i cinque arrivi in altrettante giornate consecutive continua il lavoro iniziato lo scorso anno con la prima edizione di Scalate leggendarie, organizzata per proporre le terre del Monviso come una destinazione turistica per gli appassionati della bicicletta e per richiamare un pubblico proveniente da altre regioni italiane o dall’estero. L’attività prosegue il lavoro nel solco dei progetti transfrontalieri dedicati al cicloturismo, come VéloViso, che ha mappato e messo in rete i più interessanti e spettacolari itinerari per le due ruote tra Saluzzo e Guillestre, e il recentemente approvato VéloPluf, che abbinerà azioni di promozione sulla bicicletta al turismo famigliare.

La partecipazione è completamente gratuita, e si propone come un’esperienza unica nel cuore delle Alpi italiane. Come ormai è d’abitudine per le giornate di Scalate leggendarie, tutti i ciclisti che si presenteranno alla registrazione in partenza di ogni giornata riceveranno un talloncino da posizionare sulla propria bicicletta, un ricordo tangibile di queste sfide epiche. In tutte le cinque giornate saranno scattate fotografie ai partecipanti, che potranno poi scaricarle liberamente dal sito https://visit.terresmonviso.eu/scalate–leggendarie-nelle-terre-del-monviso e dai canali social di Terres Monviso. Per rendere ancora più speciale questa esperienza, sono stati elaborati e messi in vendita pacchetti turistici appositamente studiati per i ciclisti che comprendono alloggio, assistenza tecnica, guide specializzate e molto altro. Gli interessati possono consultare tutte le informazioni dettagliate e prenotare i pacchetti turistici sul sito https://www.insitetours.eu/le-scalate-leggendarie. Inoltre, per coloro che non dispongono di una bicicletta adatta, è possibile noleggiare bici elettriche direttamente sul posto, previa prenotazione.

L’evento si concluderà con due altre giornate di scalate in settembre, domenica 3 al Colle dell’Agnello e sabato 16 al Pian del Re.