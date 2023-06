“Sere Fai d’estate” al Castello della Manta con visite notturne fotografando la luna piena

Durante i mesi estivi, da giugno a settembre, i beni Fai estendono l’orario d’apertura anche alla sera con l'intento di accogliere un numero maggiore di visitatori e offrire loro un'esperienza indimenticabile. È quindi possibili visitarli dopo il tramonto approfittando delle iniziative speciali che arricchiscono ulteriormente il calendario degli eventi.

Alle “Sere Fai d’estate” aderisce anche il castello della Manta, in quanto bene del Fondo Ambiente Italiano. Dal 30 giugno e per tutti i venerdì di luglio e agosto, oltre a sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 agosto il maniero aprirà per visite speciali in notturna. Prima dell’avvio dei percorsi di visita dopo il tramonto, alla luce di lanterne, collocate tra il parco, gli scaloni e la corte interna, il pubblico potrà partecipare a un gustoso picnic.

Per chi desidera trascorrere una serata diversa dal solito camminando immerso nella natura, al castello della Manta, nell’ambito di “Vie di natura e cultura”, martedì 4 luglio, è proposta una comminata al chiarore della luna piena, alla scoperta dell'ambiente che circonda il castello e la riserva della biosfera Mab Unesco, una delle poche in Italia, di cui fa parte il territorio che rientra nel Parco del Monviso.

In occasione del primo appuntamento, il 4 luglio, i partecipanti dopo la visita al castello e la passeggiata saranno accolti da un ospite d’eccezione il fotografo Valerio Minato, noto per i suoi scatti paesaggistici unici, che sotto la luna piena spiegherà le tecniche di approfondimento e le curiosità sulle riprese fotografiche relative all’affascinante satellite della terra.

“L’incontro è aperto a tutti non solo agli esperti e appassionati di fotografia – dice Valerio Minato. Chi vuole unirsi nella sezione di shooting fotografico si può portare il treppiedi per fare gli scatti alla luna. Spiegherò come si studiano e pianificano le fotografie ai pleniluni che cambiano a seconda delle stagioni e le fasi lunari. Svelerò ai presenti – dice Minato - come cambiano gli scatti a seconda delle angolazioni del cielo in cui sorge la luna. Intersecando queste nozioni sulle fasi lunari e come si comportano nell’arco delle stagioni”.

L’esperto spiegherà come gli scatti fotografici siano legati anche alla conoscenza del territorio.

“Se si desidera fare una fotografia a l plenilunio – afferma Minato - ritengo si debba inserire in un contesto paesaggistico. La luna piena, del 4 luglio, si vedrà sorgere a sud-est dal bellissimo panorama che si presenta dal terrazzamento del castello della Manta affacciato sulla pianura saluzzese”.

Minato, senza entrare in un linguaggio esclusivamente tecnico, spiegherà come si possa pianificare quella tipologia di fotografia paesaggistica che non si scatta al primo colpo, ma solo dopo un’accurata preparazione.

La serata si aprirà alle 20,15 con il picnic in giardino o aperitivo da prenotare a: all'indirizzo faimanta@fondoambiente.it. Alle 21,30 ritrovo per la passeggiata della durata di un’ora circa. Dalle 22,45 incontro con il fotografo Valerio Minato.

Il costo dei biglietti è: intero 6 euro, per gli iscritti al Fai di 3 euro, ridotto (6-18 anni) 3 euro. Pacchetto famiglia, che comprende 2 adulti e figli (6-18 anni), 15 euro. Studenti (19-25 anni) 3 euro. Bambini fino ai 5 anni, ingresso gratuito. Info e prenotazioni: faimanta@fondoambiente.it o sul sito: www.castellodellamanta.it.

I prossimi appuntamenti nell’ambito di “Vie di natura e cultura” sotto la luna piena sono previsti: mercoledì 2 agosto e venerdì 1° settembre.

Mercoledì 9 e giovedì 10 agosto, in occasione della notte di San Lorenzo, il Fai al Castello della Manta proporrà “Astronomi per una notte”, un’imperdibile occasione per “andare a caccia” di stelle cadenti, dopo il picnic in giardino alle 20 (su prenotazione).

Tutti gli eventi hanno il patrocinio della Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Manta.