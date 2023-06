Sommariva Perno, appuntamento con lo spettacolo canoro "Il senso del tempo"

Domenica 2 luglio, alle ore 21, in piazza Montfrin (centro storico il Centro culturale san Bernardino invita a IL SENSO DEL TEMPO, spettacolo canoro con gli allievi della classe di canto della vocal coach Letizia Racca di Spazio Yavanna a Bra e gli attori Giulia d' Ancona e Massimo Marasso.

L’evento rientra nella rassegna "Estate in piazza 2023", organizzata in collaborazione tra Comune, Acli Valle Rossi e San Giuseppe, Pro Loco, ANC Sommariva Perno nell’ambito del percorso “Musica e teatro nel paese della Bela Rosin 2023”, proposto dal Centro culturale San Bernardino con il contributo della Fondazione CRC.

“Ci sono cose che non riesco a dirti ... col tempo mi hai insegnato ad essere fragile, a volte quello che ami finisce per ferirti, cos'è rimasto davvero di me?” Queste le domande a cui lo spettacolo, tra musica e parole, cercherà di dare risposte. Non mancate! L'ingresso è libero.