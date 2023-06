Elezioni regionali, dal Molise un segnale poco confortante per Pd e 5 Stelle

Il risultato delle elezioni regionali del Molise, dove il centrodestra ha vinto col 62,2% contro il 36,3% della coalizione Pd-5Stelle, non rappresenta un buon viatico per chi, in Piemonte, stava pensando al cosiddetto “campo largo”.

Daniele Valle, vicepresidente del Consiglio regionale Pd, possibile candidato del centrosinistra, da noi interpellato sabato mattina a Saluzzo, a margine della Conferenza programmatica del partito, ha detto di credere a un avvicinamento Pd-Movimento 5 Stelle pur non nascondendosi le difficoltà.



Chiara Gribaudo, vicepresidente nazionale del partito, braccio destro di Elly Schlein, è sul tema ancora più prudente. “Mi pare difficile… vedremo”, commenta laconicamente al riguardo.



Nei giorni scorsi avevamo interpellato, sempre sul tema, Ivano Martinetti, consigliere regionale 5 Stelle albese, ma l’interessato ha preferito prendere tempo, aspettando che siano i vertici del suo partito ad assumere una posizione al riguardo.

“Ne parleremo in autunno. In questo momento – si è limitato a dire – non saprei cosa dire”.



Mentre la macchina del centrodestra, pur con alcune incognite, pare girare a pieno regime, nel campo avverso si registra un’aria di quasi rassegnazione, come se la partita, salvo inattesi miracoli, fosse già persa.



La mancanza di un candidato presidente forte e visibile gioca certamente a sfavore del centrosinistra, così come appare operazione ardua in Piemonte un’eventuale intesa con i pentastellati di Conte e Grillo.



Resta l’incognita del Terzo polo, che pare orientato verso il centrodestra, giocando di sponda con Cirio e la sua lista civica.



Tuttavia, il terremoto verificatosi in Azione ad Asti nei giorni scorsi fa dire che nemmeno su questo fronte nulla può ancora essere dato per scontato.

Resta inoltre da capire il ruolo che potranno avere realtà civiche, in passato legate al centrosinistra, come Monviso in Movimento o similari.



Ciò che appare evidente in questa fase è che il gioco è lasciato completamente nelle mani del centrodestra il cui presidente, Alberto Cirio, può permettersi di traccheggiare ancora per qualche tempo pencolando tra Regione ed Europa.



All’insegna del leit motiv “Piemonte nel cuore”, si tiene aperte tutte le strade con un occhio vigile su quel che succede in Forza Italia dopo la dipartita del Cavaliere.

Oggi come oggi i bookmaker lo indicano quasi tutti per la Regione, ma il cuore del governatore è talmente grande da non porre limiti… alla provvidenza.