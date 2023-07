Sanità, Asl Cn1 e medici di famiglia guardano alla cooperazione

Incontro proficuo, questa mattina a Ceva tra i medici di medicina generale dell’ambito, la Direzione Generale dell’Asl CN1 (erano presenti il direttore generale Giuseppe Guerra e il direttore sanitario Mirco Grillo), il Distretto Sud-Est con il direttore Gloria Chiozza e la dirigente medico Ornella Righello, il direttore della Cardiologia di Mondovì Mauro Feola, il coordinatore delle Radiologie dell’Asl CN1 Tiziana Bozzone, il coordinatore infermieristico Cristina Franco, il direttore f.f. della Radiologia di Mondovì Manlio Venturino.



Per la parte politica hanno partecipato i sindaci di Ceva Vincenzo Bezzone e quello di Ormea Giorgio Ferraris. In collegamento l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi con Pietro Presti.



Nel corso dell’incontro si è concordato di mantenere la massima trasparenza nei rapporti tra Asl CN1 e medici di medicina generale: nei prossimi giorni, con un confronto tra MMG e i responsabili di ambito cardiologico e radiologico si cercherà un accordo per definire percorsi di tutela nei confronti di pazienti fragili con priorità di accesso. A breve inoltre sarà attivato l’accesso diretto per RX torace su Ceva. Ad oggi l’attività dell’Asl CN1 è mediamente dell’82% rispetto all’anno 2019, periodo di riferimento pre-covid.