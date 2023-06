Sanità: vertice tra AslCn1 e i presidenti dell’Unione Montane Val Tanaro e Cebano

Anche sul territorio del Cebano è allarme per la mancanza di medici di base, problema che si registra a livello nazionale da molto tempo, ma che in questo ultimo periodo ha aumentato la sua criticità. E spesso sono le piccole realtà a pagare il prezzo più alto.

Per fare il punto della situazione si è svolto oggi - martedì 27 giugno - una riunione tra i vertici dell’Asl Cn1e i due presidenti dell’Unione Montana Val Tanaro e Cebana.

“Si è discusso del problema, di carattere nazionale, della carenza di medici - ribadisce Vincenzo Bezzone, presidente Unione montana Ceva -. Purtroppo, nonostante i ripetuti bandi emessi dall’Asl Cn1, molti sono andati deserti perché c’è difficoltà a reperire risorse umane. Per Ceva oggi non siamo di fronte a tagli o riduzioni di servizi come avvenuto in passato e questa è già una bella notizia.

Anzi - sottolinea ancora Bezzone, che è anche primo cittadino di Ceva - più nessuno mette in discussione l’ospedale di Ceva, che è stato potenziato negli ultimi anni e per il cui futuro ci sono progetti per 8 milioni di euro. Il punto è cercare di far fronte ad una problematica di carattere nazionale, in quanto purtroppo negli anni non si è pensato di creare un sistema virtuoso per far sì che l’offerta di medici specializzati non fosse drasticamente inferiore alla domanda. Oggi gli scenari possono essere solo due, a mio avviso: o lo Stato interviene con leggi ad hoc in deroga, oppure prima che si riesca a coprire questo divario, passeranno come minimo di un paio d’anni”.

La riunione tra vertici Asl e presidenti delle Comunità montane, ha discusso anche di un’altra importante criticità sanitaria: “Per quanto riguarda la problematica a livello territoriale della difficoltà di effettuare esami a Ceva e Mondovì, si è stabilito di avere un maggiore confronto tra dirigenza Asl e medici di base, che consenta di ottimizzare le risorse disponibili già oggi”.