A Torre San Giorgio la storia di Vittorio Emanuele III e il suo regno controverso nel cuore dell'Italia del Novecento

"Vita di Vittorio Emanuele III 1869-1947. il Re discusso" è il titolo del libro del professor Aldo Alessandro Mola

L’ultima “fatica” letteraria dello storico cuneese fa un ritratto del Re Vittorio Emanuele III, uno dei protagonisti della storia d'Italia e, nonostante siano trascorsi decenni dalla sua morte, la sua figura rimane al centro di dibattiti politici.

Durante il suo lungo regno, dal 1900 al 1946, ha ricoperto diversi ruoli di grande rilevanza, come quello di Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia e Re d'Albania.

La sua leadership è stata segnata da enigmi e controversie, poiché ha attraversato tutti i travagli politici, ideologici e militari della prima metà del XX secolo.

È stato lui a nominare Benito Mussolini presidente del Consiglio nel 1922, permettendo così la nascita del regime fascista, caratterizzato dalla repressione delle libertà e dall'approvazione delle leggi razziali nel 1938.

Inoltre, ha stretto un'alleanza con la Germania di Hitler, conducendo l'Italia alla guerra a fianco dei nazisti nel 1940.

Tuttavia, dopo tre anni di sconfitte, Vittorio Emanuele III ha revocato l'incarico a Mussolini, ottenendo la resa dell'Italia alle Nazioni Unite e avviando il processo di ricostruzione del Paese.

Il Re “discusso” nel 1944 trasferì tutti i poteri al figlio Umberto, diventando luogotenente del regno. Infine, il 9 maggio 1946 ha abdicato e si è trasferito in Egitto insieme alla Regina Elena, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Attraverso un'approfondita ricerca basata su una vasta letteratura e documenti inediti provenienti da archivi pubblici e privati, Aldo Mola, uno dei principali esperti in materia, non emette né condanne né assoluzioni: si limita a documentare con precisione e attenzione, accompagnando il lettore nella scoperta di un personaggio tragico e emblematico del Novecento.

