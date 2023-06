Saluzzo, si presenta il libro di Gabriella Mosso "Ce la farò"

Venerdì 30 giugno, alle ore 18, Trame di Quartiere la rassegna culturale della Biblioteca Civica "Lidia Beccaria Rolfi", ospiterà Gabriella Mosso con il libro "Ce la farò" (Araba Fenice Edizioni).

Il libro è una sorta di autobiografia che racconta un momento preciso della vita dell’autrice, usandolo però come scusa per raccontare altri mille episodi sparsi nella sua storia. E' una storia nella storia dove il filo conduttore, solo accennato, di una difficile prova innesca la narrazione di altri ricordi di vita che vanno a costruire un romanzo in cui primeggiano l'ironia, il buonumore e l'incoraggiamento a sdrammatizzare.

Il racconto mostra infatti la forza e la positività dell’autrice, un modo di vivere quotidiano che si rivela decisivo nel momento di difficoltà maggiore.

Dialoga con l'autrice Giuseppina Valla.