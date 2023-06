Michelin Italiana dona pneumatici ai mezzi di Fondazione Ant

I due ambulatori mobili che Fondazione ANT utilizza per erogare, attraverso i suoi professionisti, visite mediche per la diagnosi precoce di diverse patologie tumorali anche sul territorio piemontese, saranno equipaggiate con pneumatici Michelin Agilis CrossClimate, il pneumatico all season dedicato ai veicoli commerciali, che consentirà a questi mezzi di muoversi in sicurezza tutto l’anno, evitando l’impatto sull’attività legato ai maggiori costi e tempi dovuti al cambio stagionale.

Nell’ambito delle attività di welfare rivolte ai propri dipendenti, Michelin Italiana ha siglato un accordo con Fondazione ANT per effettuare visite di prevenzione oncologica presso gli stabilimenti di Cuneo e Alessandria, due tra i più importanti stabilimenti Michelin europei e mondiali che, insieme, superano i 3.000 dipendenti. La onlus, che quest’anno festeggia il suo 45° anniversario, è da sempre attiva per garantire l’assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici. Inoltre, attraverso queste visite, si fa parte attiva anche nella lotta contro il cancro attraverso lo strumento della prevenzione, uno strumento che Michelin Italiana ha scelto di sostenere e fornire ai propri dipendenti.