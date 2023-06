Skiroll: raduno ad Anterselva per gli azzurri di Coppa del mondo, in gruppo Becchis e Sordello

Allenamenti per la squadra azzurra di Coppa del mondo di skiroll in vista dell’esordio stagionale sul massimo circuito a Schuchinsk (Kaz) dal 13 al 16 luglio.

Il direttore tecnico Michel Rainer ha scelto Anterselva, in provincia di Bolzano, come sede di una cinque giorni di ritiro iniziata lunedì 26 giugno ed in programma fino all’1 luglio.

Presenti tutti i massimi rappresentanti della disciplina a partire da Matteo Tanel ed Emanuele Becchis, con Alberto Della Via, Giamarco Gatti, Jacopo Giardina, Michael Galassi e Tommaso Dellagiacoma a completare la squadra maschile.

Il team femminile, invece, sarà composto da Elisa Sordella, Sabrina Borettaz, Laura Mortagna ed Elisa Rossato. A dirigere i lavori il terzetto di tecnici Emnuele Sbabo, Solange Chabloz e Marco Sala.