Tennistavolo: Ettore Casonato dell'Auxilium Cuneo in evidenza nel campionato nazionale Csi

Dal 22 al 25 giugno si è svolto a Lignano Sabbiadoro il 21° Campionato Nazionale di Tennistavolo Csi, importante evento che ha coinvolto moltissime regioni d' Italia.

La spedizione "azzurra" degli atleti del Piemonte vantava due squadre: Auxilium Cuneo e San Paolo Cuneo (con atleti impegnati in differenti categorie).

In particolare, l' Auxilium ha portato alla manifestazione un atleta per gli Juniores, due per la Categoria Ragazzi e due per i Giovanissimi.

Tutta la squadra, capitanata dai Tecnici Federali Juri Eandi e Mauro Casonato, si è comportata bene, compiendo vere e proprie battaglie sul campo di gioco contro avversari di caratura.

Della spedizione hanno fatto parte in ordine Daniele Di Mantua, Alessandro Garino, i fratelli Leonardo e Orlando Di Maio e Ettore Casonato.

Il giovane Ettore è stato l' ultimo ad essere eliminato, ha retto fino ai quarti di finale battuto per 3 set a 1 contro il giovane Santiago che ha poi trionfato nel torneo categoria Giovanissimi.

Ettore Casonato ha concluso il Campionato Nazionale classificandosi 5° d'Italia Csi (ex aequo con altri due atleti per punti guadagnati).

Consapevole della possibilità che sarebbe potuto salire sul podio, ha sfoggiato lampi di gioco d' attacco e grandissima tecnica. Tuttavia è stato costretto ad arrendersi di fronte a un ottimo giocatore di Como e alla tensione crescente che non ha permesso di giocare in modo fluido e rilassato. Ha comunque portato in alto la Regione del Piemonte e la squadra Auxilium.

Tutti i componenti della società Auxilium hanno dato il massimo impegno e sono stati straordinari.