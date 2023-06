Volley maschile A3. Colpo Savigliano, c’è Auke Van de Kamp in posto 4

Un colpo da novanta, per chiudere con la ciliegina sulla torta un roster di assoluto valore. Il Volley Savigliano è lieto di annunciare che Auke Van de Kamp vestirà i colori biancoblu nella prossima Serie A3 Credem Banca.

Nato il 31 luglio 1995 a Zutphen, nei Paesi Bassi, Auke è uno schiacciatore proveniente dalla compagine tedesca del SVG Lüneburg, con cui ha disputato negli ultimi due anni la Bundesliga, massima serie in Germania, e la Cev Cup, raggiungendo anche la finale della coppa nazionale. Già nel giro della Nazionale olandese, con cui ha disputato il Campionato Europeo del 2017 in Polonia, lo schiacciatore alto 202 centimetri per 95kg ha vestito in passato le maglie della squadra di casa del Lycurgus, con cui ha vinto 3 campionati, 2 coppe d’Olanda e 5 supercoppe, e della compagine belga del Tectum Achel.

Quindi, la scelta di mettersi in gioco, con la prima esperienza nel Belpaese: “Sin da quando ho 4 anni, con la mia famiglia ho sempre fatto le vacanze a Pieve di Ledro, in Trentino, e negli anni ho maturato il sogno di poter giocare un giorno in Italia. Oggi lo realizzo e di questo sono molto grato al Savigliano. Credo che questa piazza sia l’ambiente giusto per rendere concreto questo mio desiderio: una società seria, famigliare, che ha tanta voglia di crescere e un progetto ambizioso, oltre a un tifo affezionato. Ho già parlato con coach Simeon e il suo staff e sono carico. Cosa mi aspetto? È davvero difficile fare previsioni, perché sono nuovo di questo campionato, ma sono certo che dando tutti il massimo potremo ottenere grandi risultati. Io spero di portare tanti attacchi vincenti e il mio spirito positivo: amo esultare con la squadra e il pubblico e conto di poterlo fare molte volte!”.

Tutto il Volley Savigliano è lieto di accogliere in Italia Auke, augurandogli che questo approdo nel Belpaese possa essere per lui indimenticabile, anche grazie ai risultati sportivi raggiunti. Forza Savian!