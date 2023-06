Ai Perdioni di Demonte l’annuale polentata di Avis Cuneo

Domenica 9 luglio presso i Perdioni di Demonte si rinnova l’appuntamento con la polentata dell’Avis di Cuneo.



Alle 11 verrà celebrata la Santa messa a cui seguirà il pranzo. Nel pomeriggio giochi e intrattenimento all’insegna dell’amicizia e dell’allegria.



La prenotazione è obbligatoria entro giovedì 6 luglio presentandosi in segreteria Avis, via Bruni 15, Cuneo, per il ritiro del tagliando di prenotazione (8:00 – 12:00).