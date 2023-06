Auser provinciale di Cuneo chiude le visite dedicate agli anziani con l'appuntamento di Caraglio

Venerdì 9 giugno 130 anziani si sono ritrovati a Caraglio per visitare il Filatoio, la Cascina Rosa e, accompagnati da Legambiente di Cuneo, il Bioparco di Bottonasco. Si conclude così la serie di visite nella nostra provincia organizzate da Auser Provinciale di Cuneo, Auser Cuneo e Vallate, Auser Fossano, Auser Mondovì, Auser Savigliano, nell’ambito del progetto “Con i giovani per la cultura degli anziani di oggi e di domani”.



L’idea progettuale, in parte finanziata dalla Fondazione CRC, si è sviluppata con l’organizzazione di attività culturali artistiche ed ambientali, in collaborazione con le associazioni del territorio che operano in ambito culturale ed ambientale, coinvolgendo, dei giovani volontari, reperiti presso le Associazioni coinvolte nel progetto e nelle scuole, in qualità di “guide” per l’accompagnamento di gruppi di anziani a visite culturali o visite naturalistiche.



Il progetto mirava verso tre principali obbiettivi. La possibilità per gli anziani del territorio di combattere la solitudine allargando le proprie conoscenze; l’incontro tra anziani e nuove generazioni con la possibiltà di scambio reciproco di esperienze; la possibilità, da parte della nostra Associazione, di reperire nuovi giovani volontari per permettere un ricambio generazionale e uno svecchiamento del nostro corpo di volontari, in modo da rinnovare le nostre attività e le modalità di proporle.



Le precedenti visite sono state così articolate:

Sabato 15 aprile visita a Savigliano. Con gli studenti dell'istituto Cravetta, coordinati dal FAI di Savigliano, si è visitato il centro storico, l’Accademia Mùses e il Museo Ferroviario.



Giovedì 4 maggio visita a Mondovì. Accompagnati dagli studenti della Scuola Alberghiera e con le giovani guide dell’Associazione Noau abbiamo visitato il centro storico, il Museo della Stampa e quello della Ceramica.



Martedì 16 maggio visita a Vicoforte, dove, guidati dai giovani delle Associazioni Kalatà e Natavitas abbiamo visitato l’interno della Basilica, la sua cupola Magnificat e la fabbrica di cioccolato Bessone.



L’adesione e la soddisfazione degli anziani e dei giovani coinvolti in questa iniziativa è stata molto positiva e sinceramente al di sopra dele nostre aspettative.



Abbiamo constatato che gli anziani di oggi, e maggiormente gli anziani di domani, hanno esigenze diverse rispetto al passato e per combattere la loro solitudine ci chiedono di proporre loro nuove iniziative più confacenti ai loro interessi e al loro livello d’istruzione.



Alla luce di questo riscontro Auser si impegnerà ad organizzare altre iniziative simili per soddisfare le richieste di cultura della nuova generazione di anziani.