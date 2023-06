Rimandati i lavori di riasfaltatura sulla Saluzzo-Savigliano

Rimandati di alcune settimane. Se non ci saranno ulteriori rinvii, dovrebbero partire entro metà luglio.

Sono i lavori di riasfaltatura, ipotizzati in un primo tempo da Anas tra il 19 giugno e il 20 luglio, sulla strada ex statale 662 fra Savigliano e Saluzzo.

Il nuovo cronoprogramma non è ancora stato redatto, ma è probabile che sarà come il precedente, cioè con interventi nell’arco di un mese: durante le ore diurne sono in previsione periodi di senso unico alternato con semaforo o con personale di cantiere e di notte anche chiusure a tutti i veicoli, esclusi mezzi di soccorso e residenti lungo la tratta.

La ex statale 662 Saluzzo-Savigliano, lunga 12 km, è passata dalla Provincia ad Anas nel 2021. Nel

2022 Anas ha già portato avanti dei cantieri di asfaltatura.