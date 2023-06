Cuneo Granda Volley, Bellano soddisfatto del collegiale: "Bilancio positivo, un allenamento molto proficuo"

Si è concluso ufficialmente venerdì 23 giugno il collegiale di Cuneo Granda Volley iniziato il 16 maggio scorso.

All'inedito periodo di allenamento, suddiviso in tre blocchi, hanno preso parte Noemi Signorile, Francesca Scola, Terry Enweonwu, Alice Tanase, Federica Ferrario e Serena Scognamillo.

Terry Enweonwu sarà in palestra fino a venerdì 30 giugno: per lei una settimana di lavoro supplementare per dare continuità ai progressi dell'ultimo mese e accorciare il periodo di pausa prima dell'inizio ufficiale della preparazione per la stagione 23/24, fissato per lunedì 7 agosto.



MASSIMO BELLANO, ALLENATORE CUNEO GRANDA VOLLEY «È stato un collegiale molto proficuo, il bilancio è positivo. L'obiettivo principale era accorciare il periodo di sosta che per le atlete non impegnate in Nazionale è troppo lungo, e mettere mano ad alcuni aspetti tecnici in vista dell'inizio della preparazione. Il lavoro è stato prettamente individuale, sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo fisico. Quando cominceremo la preparazione ad agosto avremo a disposizione quasi due terzi delle giocatrici, quindi potremo lavorare bene per essere il più pronti possibile a inizio ottobre. Abbiamo costruito la squadra guardando più a un buon equilibrio tra tutte le fasi del gioco che al colpo ad effetto; sono soddisfatto dell'organico a disposizione».