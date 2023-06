LPM BAM MONDOVI’:...E “LUCE” FU! La banda statunitense Kristin Lux sbarca nel Puma

Ora è ufficiale! Dopo una lunga ricerca la Lpm Bam Mondovì ha finalmente trovato la sua schiacciatrice straniera. Il Ds Paolo Borello, infatti, è riuscito a strappare il “si” della ventitreenne banda statunitense Kristin Lux.

Come anticipato nei giorni scorsi, dunque, sarà la giovane schiacciatrice del Nebraska a occupare posto-4 nello scacchiere di coach Marco Gazzotti. Kristin Lux nella passata stagione ha vestito la maglia del Liiga Ploki, formazione finlandese che ha chiuso al settimo posto il Finland Mestaruusliiga, il massimo campionato finnico. In precedenza, invece, aveva sempre difeso i colori della West Virginia Mountaineers.

Chi ha visto giocare la bionda schiacciatrice americana la descrive come una giocatrice grintosa e determinata e che dispone di un braccio potente. Una schiacciatrice in costante crescita e che a Mondovì potrà compiere un deciso salto di qualità. Ecco il comunicato della Lpm:

E’ la statunitense Kristin Lux a completare la rosa della formazione rossoblu. La schiacciatrice, nata e cresciuta a North Bend, in Nebraska, è pronta per il debutto in Italia, con la maglia della LPM BAM Mondovì.

Ventitré anni compiuti a febbraio, Kristin Lux arriva dall’esperienza sportiva universitaria a stelle e strisce, per poi approdare nel campionato finlandese la scorsa stagione.

“Fin da ragazzina e poi al liceo ho praticato tanti sport diversi: danza, softball, nuoto a squadre, atletica leggera, basket e volley.” - spiega la nuova pumina - “Ho giocato a pallavolo nel College e mi sono laureata dopo quattro anni alla West Virginia University. La mia prima stagione da “atleta” è stata a Pihtipudas, in Finlandia, per Liigaploki.”

Arriva quindi per Lux la possibilità di giocare nel bel paese e l’entusiasmo è tanto: “Non vedo l'ora di avere una stagione di successo a Mondovì. Cerco sempre di essere il meglio che posso essere, quindi il mio obiettivo personale per la prossima stagione è quello di migliorare le mie abilità a tutto tondo e imparare ancora di più sul gioco della pallavolo dai miei allenatori, dalle compagne di squadra e persino degli avversari.”

Per Kristin Lux si prospetta una nuova avventura, dove sarà sicuramente importante il ruolo degli Ultras Puma e di tutti i monregalesi per farla sentire “a casa”. “Non so molto della città di Mondovì, ma mi aspetto molta crescita e sviluppo personale, dentro e fuori dal campo durante la mia permanenza in Italia. Spero di costruire molti e ottimi rapporti umani e di conoscere meglio la cultura italiana e le sue tradizioni. Non conosco personalmente nessun’altra americana che abbia giocato in Italia o giocherà lì la prossima stagione, quindi sono entusiasta di incontrare nuove persone!”