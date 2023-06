Il tema del lavoro al centro dell’assemblea annuale di Confagricoltura Cuneo a Caramagna

Giovedì 6 luglio, alle 17,30, presso il ristorante “Lago dei Salici” di Caramagna Piemonte avrà luogo l’assemblea annuale di Confagricoltura Cuneo, un’occasione di confronto e di amicizia per i tanti associati sparsi in tutta la provincia. Come sempre, oltre ai soci dell’organizzazione, è prevista la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni del territorio. Il programma prevede un momento di dibattito pubblico dal titolo “Mercato del lavoro agricolo: difficoltà di ieri e di oggi”, preceduto dall’intervento di Annamaria Barrile, direttore generale di Confagricoltura. Al convegno è prevista la presenza di: Roberto Caponi, direttore delle Politiche del lavoro, welfare e sicurezza sul lavoro di Confagricoltura, Elsa Fornero, economista, professoressa onoraria Università degli Studi di Torino ed ex ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giorgio Bergesio, senatore e vicepresidente della 9a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) ed Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo e Piemonte. A moderare i lavori sarà la giornalista Anna Gagliardi, responsabile dell’ufficio stampa nazionale di Confagricoltura.

Prima dell’aperitivo e della cena sociale, si procederà alla consegna degli “Aratri d’Oro” ad alcuni imprenditori associati, in onore dei risultati raggiunti nella propria attività e della fedeltà associativa, e del riconoscimento “Orgoglio Agricolo”. A seguire, serata danzante a cura di Sonia De Castelli.

“La giornata sarà occasione non solo per fare il punto sull’attività svolta da Confagricoltura Cuneo nel corso dell’ultimo anno, ma anche per analizzare con esperti di primissimo piano come cambia il mondo del lavoro in Italia, con un particolare focus sul settore agricolo – dichiara il presidente di Confagricoltura Cuneo, Enrico Allasia -. Le necessità e le possibilità sono numerose e di vario genere, ma dobbiamo anche analizzare quella che è la situazione attuale e soprattutto quale può essere, in prospettiva, lo scenario futuro per i nostri giovani agricoltori alla luce di un sistema contributivo stravolto. Il tema è quindi di stretta attualità e Confagricoltura, in quanto associazione datoriale del settore agricolo con il maggior numero di giornate lavorative delegate per la rappresentanza non può che avere a cuore il futuro di migliaia di aziende e lavoratori impiegati in agricoltura”.

“Come ribadito anche dal nostro presidente nazionale Giansanti di recente, oggi abbiamo un racconto dell’agricoltura che non fotografa la realtà, occorre tener presente quali sono le difficoltà e le richieste effettive di imprese e lavoratori per rendere più attrattivo il lavoro in agricoltura, rivedendo ad esempio il decreto flussi che così come è strutturato non funziona – sottolinea il direttore di Confagricoltura Cuneo, Roberto Abellonio -. Il settore ha bisogno, infatti, di manodopera disponibile e qualificata per lavorazioni e raccolte che non è possibile rimandare. Di questo e di molto altro discuteremo durante la nostra assemblea in un clima di libero confronto e di convivialità con gli associati, per ritrovarsi e sentirsi parte integrante dell’organizzazione”.

Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici di zona di Confagricoltura Cuneo, telefonare al numero 0171/692143 o scrivere a eventi@confagricuneo.it.