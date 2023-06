Come scegliere il consulente del lavoro

Lanciarsi nel mondo dell’imprenditoria con una propria azienda, piccola o grande che sia, è emozionante. Oltre agli aspetti positivi, però, bisogna considerare anche le incombenze burocratiche. Per gestirle nel modo giusto, è cruciale affidarsi a consulenti di valore.

Uno dei più importanti è quello del lavoro. In merito a questa figura, è opportuno sfatare diversi luoghi comuni. Il più diffuso vede in primo piano la convinzione secondo la quale la sua mansione principale è la compilazione delle buste paga. Vero, ma c’è molto di più!

Il consulente del lavoro, infatti, affianca l’imprenditore fin dall’inizio del rapporto professionale con i dipendenti, occupandosi anche di pratiche per malattie e infortuni.

Alla luce di ciò, è bene selezionarlo con molta attenzione. Quali sono i criteri da considerare? Uno dei primi e oggettivamente il più semplice riguarda il fatto di orientarsi, se possibile, verso uno studio vicino alla sede della propria impresa (consulta studioalasonatti.it se cerchi un consulente del lavoro torino affidabile).

Quali sono gli altri? Scopriamoli assieme nelle prossime righe di questo articolo.

Regolare iscrizione all’albo professionale

Nel momento in cui si valuta l’inizio della collaborazione con un consulente del lavoro, è cruciale essere sicuri che il suddetto eserciti la professione regolarmente. Per accertarsi della cosa, basta cercare il suo nome sul sito della sezione provinciale del Consiglio dei Consulenti del Lavoro.

Specializzazione

Le mansioni del consulente del lavoro, come già accennato, non si limitano alla mera complicazione tecnica della busta paga. Il suo lavoro va ben oltre, motivo per cui è opportuno scegliere un consulente specializzato nel settore imprenditoriale in cui si opera. I rapporti professionali nel mondo della sanità, giusto per fare un esempio, sono regolati da riferimenti normativi diversi rispetto a quelli che, invece, caratterizzano il mondo della ristorazione e della ricettività.

Per rendersi conto dell’importanza di rivolgersi a un professionista specializzato, basta ricordare che il consulente del lavoro deve occuparsi anche dei rapporti con gli enti previdenziali e assicurativi, che hanno peculiarità molto diverse a seconda del settore.

Disponibilità a interfacciarsi con il commercialista

Le aziende che funzionano bene sono quelle che si contraddistinguono per un’interazione funzionale fra le figure che si occupano dei vari aspetti tecnici. Questo è il motivo per cui, quando si parla della scelta del consulente del lavoro, è importante informarsi in merito alla sua disponibilità a confrontarsi con il commercialista.

Focus sui costi

Una parentesi molto importante riguarda i costi. In questo frangente, sono sostanzialmente due le alternative da considerare. La prima riguarda il preventivo forfettario mensile o annuale, generalmente alto.

Non bisogna allarmarsi, in quanto comprende tutte le voci relative alla gestione (che devono essere elencate nel dettaglio). La seconda, invece, si contraddistingue per la proposta di una cifra mensile più bassa. In questi casi, il professionista richiede, per singoli adempimenti e consulenze, un ulteriore pagamento a parte. L’alternativa più pratica e trasparente è indubbiamente la prima.

Chiarezza nelle comunicazioni

Come capire se un consulente del lavoro sa davvero il fatto proprio? Grazie alla sua capacità di spiegare chiaramente gli aspetti salienti della sua professione e quello che può fare per la singola azienda.

Nel momento in cui ci si trova davanti a un professionista che mette in campo tecnicismi su tecnicismi, è il caso di farsi qualche domanda sulla sua effettiva dimestichezza con la materia e sulla capacità di elaborare soluzioni personalizzate a seconda della situazione che si trova davanti.

Disponibilità a recarsi in sede aziendale

Oggi il web è fondamentale per la professione del consulente del lavoro, questo è innegabile. L’interazione diretta con i dipendenti delle aziende, però, è altrettanto importante. Se si sceglie un consulente del lavoro con uno studio vicino alla sede della propria attività, è opportuno informarsi in merito alla sua disponibilità a recarsi presso quest’ultima, in modo da relazionarsi con il personale.